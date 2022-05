Noc múzeí a galérií v regióne Trnavy pozýva na výstavy i koncerty

Trnava 10. mája (TASR) – Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií v sobotu (14. 5.) budú v regióne Trnavy otvorené do neskorých večerných hodín kultúrne zariadenia krajského mesta, Piešťan, Serede i Galanty. V ponuke sú nové výstavy i podujatia na aktívne zapojenie návštevníkov. Informujú o tom na svojich webových stránkach.



Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo v Múzeu knižnej kultúry a v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského komentované prehliadky expozícií, v hlavnej budove v bývalom kláštore klarisiek vernisáž Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, vystúpenie chrámového súboru Trinitas a otvorenie bežne neprístupného Kostola Nanebovzatia Panny Márie.



Piešťanské Balneologické múzeum Imricha Wintera pozýva popri prehliadke stálych výstav na prednášky Vajce, zázrak prírody a Maliar Alfons Mucha a Piešťany, na kvíz Mladý archeológ a reštaurátor a Život pri rieke Váh a tiež komentovanú prehliadku najnovšej výstavy Podoby umenia II/zo sakrálnej umeleckej zbierky múzea s prednáškou Andreja Bolerázskeho o zaujímavostiach z reštaurovania.



Vojenské historické múzeum ponúka v Piešťanoch prehliadku interiérových i exteriérových expozícií, k tomu sa predstavia aj kluby vojenskej histórie, regrutačná skupina a premietať sa budú dokumentárne filmy s vojenskou tematikou.



V Mestskom múzeu v Seredi vo Fándlyho fare pripravili na sobotu otvorenie výstavy Sakrálne obrazy z farnosti Sereď s prednáškou o reštaurovaní pamiatok, v bastióne kaštieľa v zámockom parku podvečerný koncert Lucie Lužinskej a Boris Čellár Tria s výstavou reštaurátorských prác Františka Šmigrovského.



Vlastivedné múzeum v Galante zriadi v sobotu Uličku remeselníkov, kde si bude možné pozrieť i zaobstarať výrobky mladých remeselníkov regiónu, okrem trvalých výstav bude otvorená aj nová s názvom Dotyk dreva a predstavia tiež Akvizíciu roka 2022: postroj Esterházyovcov. Vo večerných hodinách je na programe koncert The Ladies Ensemble a prednáška historičky Tünde Lengyelovej o bosorkách v regióne Galanty.



Hlohovské Vlastivedné múzeum zaradilo do ponuky dve výstavy vo svojich priestoroch v Robotníckom dome – fotografií novinára Pavla Remiaša a multižánrovú inštaláciu diel Drahomíra Prihela, Filipa Kuliseva a slovenských astrofotografov. Večer je pripravená prednáška Stanislava Šišuláka Astronómia na Slovensku v minulosti do roku 1938. Súčasťou pozvánky múzea je aj vyhliadková veža Kostola sv. Michala.



V trnavskej Galérii Jána Koniarka sa Noc múzeí a galérií sústredí do Synagógy – Centra súčasného umenia. K aktuálnej výstave Needle and Balloon bude v podvečerných hodinách komentovaná prehliadka kurátora Michala Stolárika, pripravený je workshop pre deti a koncert Graema Marka Donaldsona.



Nyáryovská kúria v Bučanoch si na podujatí pripomenie šesť rokov svojej existencie, pripravila výstavu fotografií krojov zberateľky Niny Paukovičovej Rok na dedine a sklenených výrobkov zo zaniknutej sklárne v Uhrovci.