Noc múzeí a galérií v SNG
Večer plný umenia, príbehov, objavovania a zážitkov.
Autor OTS
Bratislava 13. mája (OTS) - Nočná prehliadka galériou, jedinečná možnosť nazrieť reštaurátorom priamo pod ruky a sledovať premenu vzácnych umeleckých diel, historický kinomaratón či tajomná pátračka pre deti – to všetko prinesie Slovenská národná galéria počas celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií v sobotu 23. mája.
Už tradične budú počas jednej májovej soboty brány múzeí a galérií po celej Európe otvorené až do neskorých večerných hodín, aby návštevníkom ponúkli výnimočný program a neopakovateľnú atmosféru. Výnimkou nebude ani Slovenská národná galéria, ktorá si pre svojich návštevníkov pripravila pestrú mozaiku zážitkov pre všetky vekové kategórie.
Dospelých návštevníkov čakajú kurátorské a lektorské výklady k aktuálnym výstavám aj stálym expozíciám. Deti poteší Tajomná pátračka v galérii, ktorá ich zavedie do zákutí plných umenia a fantázie, ale aj divadelné predstavenie, čítanie detskej knihy s Petrou Bernasovskou či rôznorodé súťaže. Jedinečnou bude pre návštevníkov v tento deň príležitosť vidieť reštaurátorské práce zblízka.
Atmosféru celého dňa i večera doplnia archívny kinomaratón a tvorivé workshopy pre deti i dospelých. Milovníci objavovania a súťaženia sa môžu zapojiť aj do interaktívnej hry na sociálnych sieťach s názvom
„Nájdi tajné zákutie“ a zabojovať o hodnotnú cenu.
Vstupenky je možné zakúpiť v pokladnici SNG alebo online na webstránke galérie - vstupenka je platná do všetkých inštitúcií zapojených do festivalu Noc múzeí a galérií. Deti do 12 rokov, osoby ŤZP a seniori nad 70 majú vstup zdarma (ak nie je stanovené inštitúciou inak).
