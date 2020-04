Noel Gallagher zverejnil novú skladbu od skupiny Oasis

Londýn 30. apríla (TASR) - Britský rockový hudobník Noel Gallagher zverejnil doteraz neznámu demonahrávku svojej bývalej skupiny Oasis. Skladbu s názvom Don't Stop objavil na starom CD-nosiči počas upratovania v rámci koronavírusového "lockdownu", informovala vo štvrtok stanica BBC.



Baladická skladba nebola nikdy vypracovaná do úplnej štúdiovej nahrávky a dosiaľ medzi fanúšikmi kolovala iba jej nekvalitná verzia zo zvukovej skúšky skupiny Oasis v Hongkongu z roku 2009, keď bola táto formácia z Manchesteru na svojom poslednom turné pred rozpadom ešte v tom istom roku.



"Ako zvyšok sveta, aj ja mám teraz veľa času a rozhodol som sa preskúmať, čo ukrývajú stovky neoznačených CD, ktoré mám v škatuliach vo svojom dome. Náhodou som natrafil na demonahrávku, o ktorej som si myslel, že je už navždy stratená. Viem, že niektorí ju majú radi, a preto ju ponúkam na vychutnanie alebo diskusiu," napísal Gallagher (52) na sociálnej sieti.



Na oboch verziách spieva Noel (52). Jeho brat a bývalý spevák skupiny Liam Gallagher (47) na zverejnenie piesne zareagoval svojím charakteristickým uštipačným spôsobom. "Niečo tam chýba, a je to tvoj brat. Nezabúdaj naňho," uviedol na Twitteri. Nezhody medzi bratmi viedli k rozpadu zoskupenia.



Liam nedávno aktívne loboval za oživenie skupiny za účelom vystúpenia na charitatívnom podujatí pre zamestnancov britského zdravotníckeho systému. Medzitým ohlásil aj rovnako koncipovaný sólový koncert, ktorý by sa mal uskutočniť 29. októbra v londýnskej O2 Aréne a ktorý bude pre zdravotníckych pracovníkov zadarmo.