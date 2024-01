Nominácie na filmové ceny BAFTA ovládol Oppenheimer, má ich 13

Londýn 18. januára (TASR) - Celkovo 13 nominácií na Filmovú cenu Britskej akadémie (BAFTA) získala vo štvrtok historická dráma "Oppenheimer" o tvorcovi atómovej bomby Robertovi Oppenheimerovi. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Film od svojej premiéry 11. júla 2023 zarobil už vyše miliardy dolárov a uspieť môže v kategóriách najlepší film (producenti Emma Thomasová, Charles Roven, Christopher Nolan), najlepšia réžia (Christopher Nolan), najlepší herec v hlavnej úlohe (Cillian Murphy), najlepší herec vo vedľajšej úlohe (Robert Downey Jr.), najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe (Emily Bluntová) či najlepší adaptovaný scenár (Christopher Nolan).



Nominácie má aj v technických kategóriách - najlepšia kamera (Hoyte van Hoytema), najlepší strih (Jennifer Lameová), najlepší návrh kostýmov (Ellen Mirojnicková), najlepší produkčný dizajn (Ruth De Jongová, Claire Kaufmanová), najlepšie masky a účesy (Luisa Abelová, Jaime Leighová McIntoshová, Jason Hamer, Ahou Mofidová), najlepšia filmová hudba (Ludwig Göransson) a najlepší zvuk (Willie Burton, Richard King, Kevin O'Connell, Gary Rizzo).



Druhý najvyšší počet nominácií má "Chudiatko" (11), nasledujú "Vrahovia mesiaca kvetov" a "Zóna záujmu" (po deväť), "Anatómia pádu", "Zimné prázdniny" a "Maestro" (po sedem), "All of Us Strangers" (šesť), "Barbie" a "Saltburn" (po päť).



V poradí 77. ročník udeľovania cien BAFTA sa uskutoční 18. februára v londýnskej Royal Festival Hall. Moderátorom slávnostného večera bude škótsky herec David Tennant.