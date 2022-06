V Bratislave vyhlásili už 14. ročník ocenenia Roma Spirit

Bratislava 7. júna (TASR) - V Bratislave vyhlásili Roma Spirit 2022. V poradí 14. ročník ocenenia tých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie a spolunažívania ľudí na Slovensku. Roma Spirit zviditeľňuje inšpiratívne príbehy a aktivity prinášajúce riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá spoločnosť. Svojich favoritov môže verejnosť nominovať do 7. septembra.



"Veľmi sa tešíme na každú jednu prihlášku, ktorú nám ľudia pošlú z každého kúta Slovenska. Prihlášku môže naozaj poslať každý, čas je do 7. septembra," uviedla pre TASR na utorkovej tlačovej konferencii Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá ocenenie vyhlasuje spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a RTVS.



Podľa Rothovej Roma Spirit vypovedá o celej našej spoločnosti. "O tom, ako sa nám tu dobre žije. Je prejavom vďaky a ocenenia našim susedom, zamestnávateľom, firmám, inštitúciám, kde to funguje tak, ako by to malo asi fungovať. Máme záujem o všetky tie informácie, ktoré nikdy nikoho nezaujímajú, lebo to funguje," poznamenala.



Výnimočné aktivity, projekty, organizácie a osobnosti môže široká verejnosť nominovať na ocenenie počas celého leta vyplnením on-line prihlášky na www.romaspirit.sk. "Roma Spirit poukazuje, že na spolužitie, šírenie rešpektu a búranie predsudkov a stereotypov je nesmierne dôležité porozumenie a spolupráca," podčiarkujú vyhlasovatelia ocenenia.



Prípravný výbor ocenenia zo všetkých právoplatne prijatých prihlášok vyberie 21 finálových nominácií. O siedmich laureátoch 14. ročníka Roma Spirit v kategóriách mimovládna organizácia, spoločnosť a zamestnávateľ, obec a mesto, osobnosť, médiá, kultúra a čin roka rozhodne medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka.



Záznam zo slávnostného odovzdávania ocenení odvysiela RTVS pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Roma Spirit od roku 2009 vytvára multidisciplinárny priestor na podporu sociálnej súdržnosti, rozvoja interkultúrneho dialógu a elimináciu akýchkoľvek prejavov intolerancie. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie nominovaných 1844 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo 83 laureátov.