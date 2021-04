Nórsky film The Crossing získal Cenu mladého publika 2021

Bratislava 27. apríla (TASR) - Takmer 3600 mladých porotcov z 38 krajín sveta vrátane Slovenska rozhodlo uplynulý víkend o víťazovi Ceny mladého publika (EFA Young Audience Award), ocenení, ktoré je oficiálnou kategóriou Európskych filmových cien. "Z troch vybraných filmov mladú porotu najviac oslovil nórsky film The Crossing," informovala TASR Lucia Mandincová z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK). Víťazný film režisérky Johanne Helgeland rozpráva príbeh dôvery a priateľstva, strachu a veľkej odvahy mladých ľudí, zasadený do obdobia druhej svetovej vojny.



Medzinárodné podujatie pre deti vo veku od 12 do 14 rokov sa ôsmykrát vrátilo na Slovensko. "Cena mladého publika sa z dôvodu pandémie už po druhý raz konala online, no prvýkrát naozaj prekročila hranice Bratislavy," poznamenala Mandincová s tým, že do hlasovania o najlepší film sa cez online hlasovanie zapojilo 25. apríla takmer 50 mladých porotcov zo všetkých kútov Slovenska.



Organizátori si pre nich pripravili aj online diskusie, počas ktorých spoločne s moderátorkou Martinou Mlichovou rozoberali jednotlivé filmy. "Aj v online priestore sa nám podarilo vytvoriť príjemné a bezpečné prostredie, v ktorom dostali priestor všetky názory, pohľady z jednotlivých perspektív každého dieťaťa, osobné emócie a aj kritické postoje," zhodnotila Mlichová s tým, že bola milo prekvapená, na akej úrovni dokázali deti o filmoch diskutovať: "Boli schopné konfrontácie a prijímali aj ostatné názory. Je to pre mňa povzbudenie, že nám vyrastá generácia mladých ľudí, ktorí majú kritické myslenie a zároveň vedia počúvať a akceptovať aj odlišné nazeranie na tému a poetiku filmov."



Ocenený film The Crossing rozpráva príbeh desaťročného dievčatka Gerdy, jej bračeka Otta a ich rodičov, ktorí boli súčasťou nórskeho odboja počas druhej svetovej vojny. Vychádza z oceňovanej knihy z roku 2012, pod scenár sa podpísala Maja Lunde, autorka dojímavého a podnetného príbehu dôvery a priateľstva, strachu a veľkej odvahy mladých ľudí, ktorý je založený na historických udalostiach.



Cenu mladého publika organizuje a udeľuje Európska filmová akadémia a EFA Productions s podporou Mitteldeutsche Medienförderung (MDM). Hlavným organizátorom podujatia na Slovensku je občianske združenie Boiler, spoluorganizátorom je ASFK.