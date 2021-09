Nová bondovka má za sebou svetovú premiéru, Craig sa lúči s úlohou 007

Londýn 29. septembra (TASR) - Svetová premiéra novej bondovky No Time to Die (Nie je čas zomrieť) sa uskutočnila v utorok večer v londýnskej multifunkčnej aréne Royal Albert Hall. Informovali o tom stanice BBC a Sky News.Premiéru 25. filmu o fiktívnom britskom špiónovi Jamesovi Bondovi z dielne produkčnej spoločnosti Eon Productions viackrát odložili predovšetkým z dôvodu covidovej pandémie.Na červenom koberci pred arénou sa objavil predstaviteľ agenta 007 britský herec Daniel Craig, pre ktorého to bola už piata a zároveň posledná bondovka.uviedol herec pre novinárov.Prítomní boli aj ostatní protagonisti filmu: Rami Malek, Léa Seydouxová, Naomie Harrisová, Lashana Lynchová či Ana de Armasová, ako aj režisér snímky Cary Joji Fukunaga a interpretka titulnej skladby Billie Eilishová.Na premiéru prišli aj členovia britskej kráľovskej rodiny - princ Charles s manželkou Camillou a princ William s manželkou Catherine. Na podujatí bolo aj niekoľko zdravotníckych pracovníkov a členov ozbrojených síl.Film sa dostane do kín v Spojenom kráľovstve vo štvrtok, v Spojených štátoch sa začne premietať 8. októbra. Producenti Barbara Broccoliová a Michael Wilson vyhlásili, že nového predstaviteľa Jamesa Bonda zatiaľ nemajú.