Nová divadelná komédia Let číslo 124 štartuje svoje motory

6. 6. (utorok)

DK Dúbravka, Bratislava



7. 6. PREMIÉRA (streda)

Stredisko kultúry Vajnorská 21, Bratislava



8. 6. (štvrtok)

Kino Hviezda, Trnava



6. 9. (streda)

Dom odborov, Žilina



8. 9. (piatok)

MsKS Dolný Kubín, Dolný Kubín



17. 10. (utorok)

Dom kultúry, Trstená



14. 11. (utorok)

Historická radnica, Košice



23. 11. (štvrtok)

Dom kultúry Podborová, Zvolen



6. 12. (streda)

Mestské kultúrne stredisko, Rimavská Sobota



12. 12. (štvrtok)

Bratislava 5. júna (OTS) - Jedným oslavované, iným zatratené. Manželstvo alebo partnerské súžitie je témou starou ako ľudstvo samo. Spočiatku s hlavou v oblakoch, miestami uletené, občas ako po tvrdom pristátí, na sto percent však nevyspytateľné a autentické. Prenesme rytmus manželského života do kokpitu lietadla s výdatnou dávkou plnokrvného chaosu, ale aj ostrovtipom nasiaknutého humoru. Od strateného kľúča od motora, cez odtrhnutý podvozok až po snahu zotrvať v správnom kurze či nestratiť sa v bermudskom trojuholníku.Nechajme sa z pera Ľuda Ferenca uniesť humorným príbehom z oblakov. Divadelná komédia v nás prebudí snahu prežiť a tiež nám usporiada turbulenciou rozkolísané názory. Na palube lietadla sa bude podávať jemný dvojzmysel aj hrubozrnná kaša divadelnej satiry. Držte si preto klobúky, chystajte padáky. Budeme padať z výšky 10 000 metrov až na samé sarkastické dno, kde sa opäť odrazíme do nadmorských výšin osvietených bystrým zmyslom pre recesiu aj múdro. Letom nás bude sprevádzať dôvtipná a kvapku nezbedná palubná posádka hercov, Lujza Garajová Schrameková, Dominika Richterová, Juraj “Šoko” Tabaček a Peter Sklár. Režisérsku pečať zanechá Jakub Nvota a hudobnú či rečnícku vložku bude mať na starosti Kamil Mikulčík.Konverzačná komédia Let číslo 124 si herecké kvarteto aj samotného režiséra okamžite získala. “nechá sa počuť režisér, Jakub Nvota.” dodáva Lujza Garajová Schrameková.Celou hrou sa prelína paralela medzi manželským vzťahom a kokpitom s pilotmi. “vyznal sa nám Juraj “Šoko” Tabaček.Uletenou inscenáciou sa nesú aj jemné dvojzmysly. “,” zamyslel sa Jakub Nvota. Sú však zakaždým dvojzmysly a humorné situácie divákom správne navnímané? “” uvažuje Dominika Richterová.Divadelná hra sa podriaďuje scenáru, rovnako aj vedeniu režiséra. Dá sa v takom prípade preniesť do príbehu vlastný názor?zamyslí sa Peter Sklár.” rozpovie Dominika Richterová.Paralela partnerského vzťahu prenesená do lietadla je inovatívne a svieže prevedenie. Znela by rovnako príťažlivo aj metafora cestovania vlakom? “s úsmevom navrhne Lujza Garajová Schrameková.úderne dopovie Juraj “Šoko” Tabaček.Je nesmierne poznať, že herecká chémia na pódiu zafungovala. Miestami sme v divadle nadobudli pocit, akoby sme širšie príbuzenstvo na rodinnej veselici a sme súčasťou celého diania.,” s vďačnosťou a úsmevom uzatvára Peter Sklár.