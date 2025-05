Nová dráma zostrí na Gruzínsko, predstaví aj festival Sibiu

Bratislava 10. mája (TASR) - Vyše 30 zahraničných hostí, deväť inscenácií v súťaži o Grand Prix, masterclass Mariny Carr, Focus na gruzínske divadlo i konferenciu o umelej inteligencii ponúkne Nová dáma/New Drama 2025. V poradí 21. ročník festivalu súčasnej drámy sa začne v pondelok (12. 5.) v Bratislave. Organizuje ho Divadelný ústav a potrvá do 17. mája.



Patrónkou festivalu je írska autorka Marina Carr, ktorá ho slávnostne otvorí a v utorok (13. 5.) povedie svetoznáma dramatička pre verejnosť masterclass. Riaditeľka festivalu Vladislava Fekete upozorňuje na sprievodný program, ktorý má osloviť verejnosť, ale aj tvorcov v oblasti scénického umenia či vedeckú obec. Tú môže zaujať medzinárodná odborná konferencia, ktorá sa bude venovať téme umelej inteligencie v umení. V jej závere vystúpi tanečná skupina z Veľkej Británie s choreografiou vygenerovanou AI.



V programovej sekcii Focus sa organizátori tento rok zamerali na Gruzínsko. „Historické súvislosti i súčasnú rozmanitosť gruzínskej drámy predstaví v rámci podujatia Theory Event profesorka Lela Očiauri, vedúca Katedry filmovej kritiky a teórie na Gruzínskej štátnej univerzite divadla a filmu Šotu Rustaveliho v Tbilisi a zároveň členka festivalovej poroty,“ hovorí Fekete o podujatí v Štúdiu 12, v rámci ktorého bude L. Očiauri následne s gruzínskymi dramatikmi Lašom Bugadzem a Datom Tavadzem hovoriť o ich divadelnej tvorbe. „V inscenovanom čítaní predstavíme ukážky hier z nového zborníka Gruzínska dráma v preklade Andrey Adamovičovej,“ poznamenáva výkonná riaditeľka festivalu Dominika Zaťková.



Pripomína aj ďalšiu dlhoročnú festivalovú sekciu Nová dráma - Nové impulzy, v ktorej organizátori dávajú každoročne priestor prezentovať sa pred domácim publikom významnému divadelnému podujatiu zo zahraničia. „Tento rok je to Medzinárodný divadelný festival Sibiu, ktorý predstaví člen tohtoročnej poroty, zakladateľ a prezident Medzinárodnej asociácie divadelných lídrov IATL Octavian Saiu. Následne sa v rozhovore s ním predstaví aj rakúska režisérka a performerka Anna Luca Krassnigg,“ dodáva Zaťková.



Fekete potvrdila, že trojicu festivalovej poroty uzatvára divadelná vedkyňa Dorota Buchwald z Divadelného ústavu Zbygniewa Raszewského v poľskej Varšave. Zahraniční teatrológovia a tvorcovia ako členovia poroty podľa Fekete prinášajú objektívnosť do rozhodovania o tom, kto si odnesie festivalovú Grand Prix. „Niekedy sme veľmi prekvapení, ako rozhodnú. Teším sa, že kompletný tím poroty bude zasa medzinárodný, uvidíme, ako sa rozhodnú. Držíme palce všetkým, ktokoľvek zvíťazí, pre nás je to pozitívny impulz,“ poznamenala s tým, že zahraniční porotcovia sú každoročne nadšení tým, aké zaujímavé je súčasné slovenské divadlo a slovenská dráma.