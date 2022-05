Nová literárna súťaž pre mladých má podporiť duchovnú literatúru

Spišské Podhradie 27. mája (TASR) - Aktuálny ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema, ktorý sa koná od piatka do nedele (29. 5.), prináša novinku v podobe celoslovenskej literárnej súťaže. Zameraná je na tvorbu duchovnej poézie a prózy mladých. Príspevky je možné posielať do konca októbra. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja.



Súťaž, ktorú vyhlásil PSK v spolupráci s Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove počas festivalu, je určená žiakom stredných škôl, kvinty i oktávy osemročných gymnázií.



Mottom literárnej súťaže je "Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem (Ž 122,2)" a zámerom je podpora duchovnej literatúry u mladých ľudí. Zapojiť sa do nej môžu stredoškoláci z celého Slovenska. Uzávierka pre ich literárne príspevky je stanovená na 31. október 2022.



"Vyhlasovatelia literárnej súťaže chcú podnietiť mladých ľudí, aby navštívili lokalitu Spišského Jeruzalema nielen počas aktuálneho duchovno-kultúrneho festivalu, ale aj počas bežných dní. Mladí sa oboznámia s najstaršou kalváriou na Slovensku, v Spišskej Kapitule nájdu priestor na meditáciu a v prípade, že sem zavítajú počas Dní Spišského Jeruzalema 2022, aj viaceré kultúrno-duchovné aktivity," povedala Heilová.



Svoje zážitky majú podľa jej slov následne preniesť do literárneho prozaického alebo básnického diela. Hlavnou podmienkou je, aby sa viazali k navštíveniu lokality, boli napísané v slovenskom jazyku a v rozsahu maximálne päť normostrán s počtom 9000 znakov.



Všetky dôležité informácie s propozíciami súťaže nájdu záujemcovia priebežne aktualizované na stránkach Spišského Jeruzalema, Prešovského samosprávneho kraja a Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.



Príspevky bude hodnotiť odborná porota zložená z aktívnych autorov – spisovateľov, básnikov a literárnych kritikov. Vyhlásenie výsledkov súťaže za rok 2022 sa uskutoční počas nasledujúceho desiateho ročníka duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2023.