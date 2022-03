Nová scéna chystá premiéru muzikálu Voda (a krv) nad vodou

Bratislava 18. marca (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) uvedie v utorok 22. marca premiéru pôvodného slovenského muzikálu Voda (a krv) nad vodou. V muzikálovom predstavení v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka zaznejú najväčšie hity skupiny Elán. "V hlavných úlohách sa na premiére predstavia Patrik Vyskočil, Natália Kóšová a Ján Slezák," uviedla pre TASR PR manažérka DNS Zuzana Šebestová.



Po slávnych skladbách legendárnej kapely Elán siahli opäť tvorcovia doteraz najúspešnejšieho slovenského muzikálu Ôsmy svetadiel, ktorý dosiahol spolu 700 repríz na Slovensku a v Česku. "Vytvorili úplne nový príbeh odohrávajúci sa v súčasnosti. Nechali sa inšpirovať slávnym románom Alexandra Dumasa Gróf Monte Christo," priblížila Šebestová muzikál "o láske, zrade a pomste".



V známom príbehu s novými hrdinami zaznejú elánovské hity Nie sme zlí, Fero, Tuláci v podchodoch, Sestrička z Kramárov, Kočka či Zanedbaný sex. Chýbať nebude jedna z najslávnejších piesní v repertoári skupiny Elán Voda, čo ma drží nad vodou.



"Muzikál Voda (a krv) nad vodou nie je v žiadnom prípade pokračovaním Ôsmeho svetadielu, do ničoho takého sme sa zámerne púšťať nechceli," zdôrazňuje Ďurovčík. "Je to úplne nový príbeh, nové postavy, avšak spojenia medzi oboma inscenáciami sú jasné - zdroj, čiže hudba Elánu a parafráza na veľké klasické literárne dielo posunuté do súčasnej doby," vysvetlil režisér a choreograf. "Ide o príbeh plný emócií, lásky a všetkého, čo patrí k 'veľkému plátnu'. Vybral som z toho ohromného množstva elánovských hitov ďalšie skladby, ktoré som nosil v hlave a ktoré mi dávali dohromady príbeh," dodal Ďurovčík.



Muzikál Voda (a krv) nad vodou mal svetovú premiéru v pražskom divadle Kalich v septembri 2019. O rok neskôr 18. septembra 2020 mal mať slovenskú premiéru na Novej scéne. Pre pandemické opatrenia ju presunuli o ďalších 18 mesiacov.