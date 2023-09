Divadlo Nová scéna hľadá Olivera Twista do pripravovaného muzikálu

Bratislava 27. septembra (TASR) - Divadlo Nová scéna (DNS) v Bratislave pripravuje muzikálový titul Oliver! Do titulnej postavy Olivera Twista hľadá chlapca vo veku sedem až 12 rokov, ktorý zvládne herectvo, spev aj tanec. "Konkurz na hlavnú, ale aj vedľajšie detské postavy bude v divadle 1. a 2. októbra. Premiéry muzikálu sú naplánované na 8. a 9. marca 2024," uviedla pre TASR PR manažérka divadla Zuzana Šebestová.



Muzikál Oliver! britského libretistu a skladateľa Lionela Bartona vznikol na základe slávneho románu Charlesa Dickensa Oliver Twist. "Hneď po londýnskej premiére muzikálu v roku 1960 zaznamenal obrovský ohlas a zaradil sa medzi najúspešnejšie a najuvádzanejšie muzikály," uvádza DNS k dielu, ktoré v roku 1963 uviedli na Broadway a o ďalších päť rokov sfilmovali. Za hudbu získal tento muzikál ocenenie Tony Awards.



Na Slovensku pôjde o druhé uvedenie muzikálu Oliver!, v roku 1997 ho uviedlo Štátne divadlo Košice v réžii Jozefa Bednárika.



Dojímavý príbeh zanedbaného chlapca zo sirotinca, ktorý sa po úteku dostane do londýnskeho podsvetia, aby sa po rôznych peripetiách nakoniec ocitol v náručí svojho láskavého starého otca, si u divákov získal obrovskú popularitu. "A to aj vďaka tomu, že veľký priestor na javisku dostanú detskí hrdinovia, ktorí napriek krutosti okolia nakoniec zažijú ľudskosť, cit a priazeň osudu," poznamenáva Šebestová. Práve na detských predstaviteľov titulnej, ale aj vedľajších postáv, vypísalo divadlo konkurz.



"Každý detský predstaviteľ Olivera by mal disponovať autentickou javiskovou prirodzenosťou, a samozrejme múzickými schopnosťami úmernými svojmu veku. S ohľadom na divadelnú prevádzku budeme musieť nájsť našich Oliverov najmenej dvoch," dodáva režisér muzikálu Stanislav Slovák.



Okrem konkurzu na titulnú postavu Olivera Twista DNS hľadá chlapcov a dievčatá vo veku sedem až 12 rokov na postavu Lišiaka a do detskej company. Konkurz na všetky detské postavy sa bude konať 1. a 2. októbra v priestoroch divadla. Podrobné informácie, podklady a podmienky konkurzu zverejňuje divadlo na svojej webstránke.