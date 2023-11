Nová scéna odpremiérovala komédiu Dáš to! (Groan Ups)

Bratislava 11. novembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) uviedlo v piatok (10. 11.) slovenskú premiéru britskej komédie Dáš to! (Groan Ups) o detstve, dospievaní a dospelosti. V réžii Svetozára Sprušanského účinkujú v postavách detí, tínedžerov i dospelých spolužiakov Marcel Ochránek, Jana Balzar Lieskovská, Pavol Plevčík, Andrea Somorovská a Vladislav Plevčík.



Z pätice hlavných postáv prejde počas inscenácie asi najväčšou zmenou Pavol Plevčík. Jeho Šimon nebol obdarený ideálnymi fyzickými dispozíciami. "Trpí nadváhou, má astmu, predkus a zlý zrak. Deti bývajú v kolektívoch svojimi prejavmi veľmi nekompromisné a preto je preňho, napriek veľkej snahe, mimoriadne ťažké začleniť sa do kolektívu. Tento fakt ho postupom rokov donúti podstúpiť najvýraznejší progres z postáv našej hry a v každom z dejstiev sa veľmi výrazne mení," priblížil herec.



Andrea Somorovská stvárňuje rozmaznanú, sebavedomú Sisu, ktorá má všetko, ale v konečnom dôsledku nie je šťastná. Herečku skúšobný proces podľa vlastných slov bavil. "Vrátiť sa do detstva bolo pre mňa skvelé. Keďže mám tri deti, vedela som od nich 'odkukať' ich chovanie a rôzne reakcie, ktoré sú deťom prirodzené. Veľakrát mi boli nápomocní a skúšali si so mnou repliky. Detský pohľad na svet a na nás dospelých je čarovný," poznamenala herečka.



Svedomitú a prajnú "poctivku" Kristy stvárňuje Jana Balzar Lieskovská. Do svojich detských a pubertálnych liet sa herečka podľa svojich slov vrátila s chuťou a radosťou. "Hra je výborne napísaná a vypointovaná. Je zároveň prekvapivá, citlivá a emotívna," zhodnotila herečka nový titul v repertoári Novej scény. "Cez naozaj vtipné charaktery a situácie si podľa mňa každý urobí taký vlastný malý audit svojho života a osobnosti. Ako veľmi sme sa zmenili? Čo nás najviac ovplyvnilo? Aký človek z nás vyrástol? Takéto 'obzretia späť' môžu byť občas veľmi prínosné pre každého z nás," myslí si Balzar Lieskovská.



Hra Dáš to! (Groan Ups) patrí medzi súčasné divadelné hity britskej autorsko-hereckej trojice Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields, zakladateľov Mischief Theatre. Sleduje osudy piatich spolužiakov v priebehu tridsiatich rokov. Zo sedemročných hravých a nezbedných školákov sa stanú tínedžeri, ktorí prežívajú pubertu, prvé lásky i sklamania, aby ich napokon zaskočili výzvy dospelosti.