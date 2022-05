Nová scéna otvára Štúdio Olympia novým talentom

Bratislava 9. mája (TASR) - V réžii Matúša Bachynca sa predstaví herec a multiinštrumentalista Ján Cibula. Ako informovala v pondelok na tlačovej konferencii generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová, ide o prvý projekt novej dramaturgickej línie Štúdia Olympia, ktorá bude predstavovať nové talenty.



Novecento, Tisícdeväťsto je meno legendárneho pianistu, ktorého poznali všetci pasažieri parníka Virginian. Loď bola jeho domovom, nikdy ju neopustil, vo svojej fantázii však navštívil mnohé miesta, ochutnal stovky jedál, dokázal cítiť tisíce vôní. "K šťastiu nepotreboval nič, len klavír a príbehy cestujúcich," hovorí o pianistovi rozprávač v hre talianskeho autora.



"Alessandra Baricca mám mimoriadne rád pre jeho poetiku a témy, ktoré prináša, aj pre dosť špecifický literárny jazyk, ktorým píše. Študoval nielen literatúru, ale aj filozofiu a hudbu, v jeho dielach to cítiť," konštatoval Bachynec. Pripomenul, že divadelný monológ Tisícdeväťsto už na Slovensku inscenovaný bol. Do nového spracovania režisér obsadil Cibulu, ktorý hrá na viacerých hudobných nástrojoch, najmä na klavíri, a má aj vlastnú kapelu.



"Je to príbeh o klaviristovi, ktorého našli na lodi, keď bol ešte malé dieťa a nikdy z nej nevystúpil. Sám sa naučil hrať na klavíri a hovorí sa o ňom, že bol najlepší klavirista, aký kedy bol," uviedol pre TASR Cibula k vyfabulovanému príbehu, v ktorom sa však spomínajú reálne postavy. Skutočne existovala aj loď Virginian, na ktorom sa príbeh rámcovaný druhou svetovou vojnou odohráva. Herec ďalej priznal, že Bariccov divadelný monológ sa ho špeciálne dotýka. "Pretože ponúka otázky, ktoré sú ťažko zodpovedateľné, ťažko sa na ne hľadá odpoveď, napriek tomu si ich ľudia kladú. A kladiem si ich aj ja, tie otázky smerujú až k bytiu a poznaniu, k metafyzickým záležitostiam," dodal Cibula.



Herec má blízko k hudbe, čo ho spája s režisérom hry Bachyncom. "Veľmi dobre vníma dramatickosť v hudbe, má pre ňu cit," podčiarkol Cibula, ktorý je tiež autorom hudby k novej inscenácii. "Nechcel som, aby sa to bilo s textom, chcel som, aby to bolo dobovejšie. Obsahuje prvky vážnej hudby, džezu a ragtimu, ktorý sa v texte často skloňuje," opísal herec, ktorý okrem školských produkcií už dostal príležitosť aj v profesionálnych divadlách. Postava pianistu v inscenácii Tisícdeväťsto, "príbehu o hudbe, priateľstve, o zmysle bytia, obyčajných veciach a o výnimočnosti", je zatiaľ jeho najväčšou rolou.