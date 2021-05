Nová Scéna: Právna analýza ukázala, že postup ministerky je v rozpore

Bratislava 9. mája (TASR) – Právna analýza k obsadeniu miesta generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna (DNS) ukázala, že postup ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽANO) je v rozpore s platnou právnou úpravou. TASR o tom informovala marketingová manažérka DNS Martina Šubová.



Ministerka nevymenovala do pozície Ingrid Fašiangovú, ktorá sa na základe hlasovania výberovej komisie umiestnila vo výberovom procese na prvom mieste. „Nerešpektovanie výsledku výberového konania ministerkou kultúry SR ani nesplnenie zákonnej povinnosti uzavrieť s úspešným uchádzačom pracovný pomer otvára legitímny priestor na otázku, či v danom prípade nejde zo strany verejného činiteľa o presadzovanie osobného záujmu verejného činiteľa na úkor záujmu verejného, respektíve o výkon verejnej moci zneužívajúcim spôsobom (zneužívanie právomoci verejného činiteľa),“ sprostredkovala Šubová právnu analýzu advokátskej kancelárie Garant Partner legal.



Zdôrazňujú, že po tom, čo sa uskutočnilo výberové konanie, ministerka „nie je oprávnená dodatočne znova zmeniť spôsob obsadenia tejto funkcie a rozhodnúť, že napriek úspešne ukončenému výberovému konaniu túto funkciu obsadí na základe priameho oslovenia“. Tiež tvrdia, že ministerka nie je oprávnená vyhlásiť nové výberové konanie.



Rezort kultúry reagoval, že DNS považuje za dôležitú kultúrnu inštitúciu. Ministerka Milanová v reakcii na otvorený list absolvovala s predstaviteľmi divadla stretnutie. "Verím, že naše spoločné stretnutie pomohlo objasniť prípadné nejasnosti zo strany zamestnancov a zamestnankýň divadla a ozrejmilo im dôvody nášho konania. Našou prioritou je, aby Divadlo Nová scéna ako zriaďovaná inštitúcia nášho rezortu pokračovalo vo svojej činnosti," podotkla Milanová. V reakcii, ktorú TASR poskytla hovorkyňa rezortu kultúry Zuzana Viciaňová, ďalej uviedla, že by sa mala so zástupcami divadla opäť stretnúť a pokračovať v diskusii.



Ministerstvo kultúry (MK) SR zverejnilo na začiatku apríla zápisnicu z výberového konania, ktoré hodnotiaca komisia uzavrela na konci marca. Sedemčlenná výberová komisia na základe bodového hodnotenia a individuálneho hodnotenia členov komisie v oboch prípadoch určila za najlepšiu kandidátku Fašiangovú, Milanovej odporučila jej vymenovanie.



V piatok 9. apríla prišlo k dodatočnému doplneniu zápisnice. Spomína sa v ňom možný konflikt záujmov víťaznej kandidátky s členkou komisie, rovnako tak technická chyba pri určení aritmetického priemeru hodnotenia. Ministerstvo z tohto dôvodu oznámilo pokračovanie výberového konania.



V utorok (4. 5.) ministerka oznámila, že do funkcie vymenuje Petra Oravca, kandidáta na druhom mieste v hodnotení. V piatok (7. 5.) vyhlásila, že menovanie nového generálneho riaditeľa ešte nie je definitívne.