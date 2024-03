Nová scéna premiéruje rodinný muzikál Oliver!

Bratislava 5. marca (TASR) - Divadlo Nová scéna (DNS) v Bratislave premiéruje 8. a 9. marca rodinný muzikál Oliver! britského libretistu a skladateľa Lionela Barta. V diele, ktoré vzniklo podľa románu Charlesa Dickensa Oliver Twist, sa v réžii Stanislava Slováka predstaví plejáda detských hercov, sólisti DNS, hosťujúci Csongor Kassai, Marián Labuda ml. a Peter Kočiš, 27-členný orchester pod taktovkou dirigenta Ľubomíra Dolného, detská i dospelá company a off stage zbor.



"Hudba tohto muzikálu pochádza z roku 1960, Lionel Bart bol kamoš s The Beatles, Rolling Stones a inými, vtedy sa moderná hudba, ktorú poznáme dnes v rádiách, dosť výrazne tvorila. Tento muzikál má veľmi veľa prvkov aj z modernej hudby, ale zároveň to stále znie ako veľkolepé klasické dielo," uviedla na utorkovej tlačovej konferencii dramaturgička Andrea Bučko ku skrátenému príbehu svetového románu, ktorý "veľmi dobre funguje na javisku". "Veľa postáv a niektoré dejové línie sú zúžené, niektoré postavy sa vôbec neocitli v muzikáli, má aj trošku iný záver," naznačila Bučko.







Muzikál rozpráva humorným i dojímavým spôsobom strastiplný príbeh Olivera Twista, ktorý sa po úteku zo sirotinca dostane do pohrebníctva a odtiaľ do londýnskeho podsvetia medzi malých pouličných zlodejov, aby nakoniec skončil v náručí dovtedy nepoznaného starého otca.



Režisér Stanislav Slovák, pôsobiaci ako umelecký šéf činohry Mestského divadla v Brne, muzikál Oliver! dôverne pozná. V roku 2005 si v ňom zahral a bol aj asistentom réžie. "Na aktuálnosti témy muzikálu Lionela Barta sa nezmenilo vôbec nič. To, ako sa chováme k cudzím deťom, podľa toho sa rozpozná civilizovaná spoločnosť, preto si myslím, že Oliver! bude vždy rezonovať," poznamenal Slovák.



Scénu a projekcie navrhla dvojica jeho českých spolupracovníkov Jaroslav Milfajt a Petr Hloušek, 200 kostýmov inšpirovaných dobou navrhla kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová. Choreografie sú dielom Silvie Belákovej a Ladislava Cmoreja, zborový spev detskej i dospelej company a off stage zboru mala pod taktovkou zbormajsterka Iveta Weis Viskupová.



V titulnej postave Olivera Twista sa predstaví trojica chlapcov - Arthur Haverda, Gregor Horák a Tomáš Novák, ktorí sa museli popasovať s náročnými skladbami aj so skĺbením spevu, tanca a herectva.



Na Slovensku ide o druhé uvedenie muzikálu Oliver!, v roku 1997 ho uviedlo Štátne divadlo Košice v réžii Jozefa Bednárika.