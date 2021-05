Nová scéna si pripomína jubileum sólistu spevohry L. Miškoviča

Bratislava 4. mája (TASR) - Osemdesiatiny oslávi v stredu 5. mája jeden z bývalých popredných sólistov spevohry Novej scény Ladislav Miškovič. "Počas viac ako tridsiatich sezón stvárnil na doskách divadla desiatky titulných rolí v prevažne operetnom, ale aj v muzikálovom žánri," TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.



Dodáva, že Ladislav Miškovič ako tenor so zmyslom pre komično patril v Zlatom veku spevohry Novej scény k pilierom divadla a k špičke v rámci celého vtedajšieho Československa: "Jeho spev, herectvo, pohybová kultúra i prirodzený šarm a suverenita boli vo vzácnej symbióze, a tak diváci nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku tlieskali jeho Kolomanovi Županovi v Cigánskom barónovi i Feri bácsimu v Čardášovej princeznej."



Bol Tonym v kultovom muzikáli West Side Story, Aramisom v Troch mušketieroch. "Rovnako kvalitne vedel stvárniť dramatické postavy ako napríklad profesora Tuzziho v inscenácii Keď je v Ríme nedeľa či Nikosa v Zorbovi," približuje Šebestová umelca, ktorý bol tiež dlhoročným spolupracovníkom Rádia Patria. Bol členom Rozhlasového kabaretu, na ktorom sa aj autorsky podieľal. Spolupracoval aj s televíziou a dabingom.



Ladislav Miškovič sa narodil 5. mája 1941 v meste Nesvadby, okres Komárno. Od detstva ho to ťahalo k spevu, vystupoval v miestnom zbore a v rokoch 1960 – 1964 študoval spev na Konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 1959 – 1962 bol členom zboru i sólistom SĽUK-u, po krátkom účinkovaní v Maďarskom oblastnom divadle v Komárne sa v roku 1966 dostal do zboru spevohry divadla Nová scéna, kde zakrátko prešiel medzi sólistov a hral hlavné postavy operetného i muzikálového žánru. Sólistom spevohry Novej scény bol do roku 1998, kedy spevohru zrušili. Vystúpil v mnohých hudobno-zábavných programoch v televízii a v rámci Umeleckej agentúry Slovkoncert sa v rokoch 1966 až 2005 venoval koncertnej a estrádnej činnosti. Vo vydavateľstve Opus nahral LP platne s piesňami a operetné duetá (Z operety do operety 1974, Zo sveta operety 1983) a podieľal sa na nahrávke prierezu operetou Noc v Benátkach.