Nová scéna si uctí J. Bednárika koncertom na Bratislavskom hrade

Bratislava 19. augusta (TASR) - Divadlo Nová scéna (DNS) pozýva svojich divákov zažiť leto a sériu muzikálových predstavení na nádvorí Bratislavského hradu. Prvé dva večery 20. a 21. augusta odohrá muzikál Mária Terézia #poslednámilosť.



"Je ideálny pre toto prostredie, prispôsobili sme ho. Pôvodne sme tento muzikál už derniérovali v našom divadle, ale práve možnosť hrať na Bratislavskom hrade nám ho prinavrátila, verím, že každý rok sa s týmto titulom opäť budeme vracať," uviedla pre TASR generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová.



Ďalšie dva večery 23. a 24. augusta budú patriť derniéram muzikálu Boyband, ktorý rozpráva o vzniku a živote chlapčenskej skupiny a ponúka pohľad do zákulisia šoubiznisu a hity najpopulárnejších chlapčenských skupín. "Je to jeden z našich najúspešnejších muzikálov, ktorý sme hrali 12 sezón, niekoľkokrát sme sa pokúšali derniérovať a toto je ďalší z pokusov," priznala Fašiangová.



Nová scéna uvedie na Hrade aj premiéru dvoch koncertov k nedožitým 75. narodeninám divadelného režiséra Jozefa Bednárika (26. a 27. 8.). Galakoncert Jozef Bednárik a jeho muzikálový svet zostavili z najväčších hitov Bednárikových muzikálov Evanjelium o Márii, Grand Hotel, Pokrvní bratia, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Klietka bláznov, Donaha! a Fidlikant na streche.



Autorom scenára i režisérom koncertu je Peter Oravec. "Vyberali sme to najlepšie zo všetkých siedmich inscenácií, ktoré robil v Divadle Nová scéna. Interpretovať ich bude takmer celý interný súbor s hostkou Katarínou Hasprovou, chýbať nebude balet a bude to v sprievode živého orchestra," uviedol pre TASR Oravec. Pripravovaný koncert bude podľa jeho slov uvádzať sám Bednárik.



"Akoby z nebíčka sa na to bude dívať a hovoriť pripomienky a pikošky z toho, ako tieto muzikály vznikali, koncert bude sám sebe uvádzať," vysvetlil k programu, v ktorom tvorcovia využili aj dokumentárne materiály a publicistiku z televízneho archívu. "Dlhý čas sme strávili nad tým, kým sme to zostrihali, ale diváci sa majú na čo tešiť. Napriek tomu, že Jozef Bednárik je už deväť rokov mŕtvy, uvidia ho, možno sa aj zasmejú a poplačú si na jeho komentároch," dodal Oravec, ktorého mág slovenského divadla považoval za svojho pokračovateľa. "Som rád, že jeho poetika ešte stále žije, aj keď možno takým súčasnejším spôsobom," uzavrel režisér.