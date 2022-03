Nová scéna vyhlásila súbeh na slovenský muzikál pre mladých tvorcov

Bratislava 28. marca (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) vyhlásilo súbeh na vytvorenie a následnú realizáciu pôvodného autorského slovenského hudobno-dramatického diela. Určený je pre tvorcov do 40 rokov, ktorí sa môžu prihlásiť s muzikálom ľubovoľnej témy a hudobného charakteru so zacielením na mladého diváka. "Cieľom tohto súbehu je iniciovanie a podpora vzniku pôvodného muzikálového diela mladej začínajúcej autorskej generácie na Slovensku. Víťazné diela budú následne profesionálne zrealizované a uvedené v DNS," uviedla pre TASR Zuzana Šebestová, PR manažérka DNS.



Divadlo podľa generálnej riaditeľky Ingrid Fašiangovej dlhodobo zvažovalo pripraviť pôvodný hudobno-dramatický titul adresovaný mladému divákovi. "Upustili sme od oslovenia renomovaných autorsko-realizačných tímov a rozhodli sme sa dať priestor mladej tvorivej generácii. Som presvedčená, že mladí autori vytvoria dielo s výpovednou hodnotou, ktoré osloví predovšetkým ich rovesníkov," dodala s tým, že súbeh zároveň zviditeľní nové talenty, ktoré do budúcna obohatia divadelnú scénu.



V rámci anonymného súbehu je potrebné do 17. júna odovzdať podrobnú synopsu diela s hlavnou dejovou a obsahovou líniou, jeho štruktúru, počet hudobno-speváckych a tanečno-hudobných čísiel. "Súčasťou súbehu je aj osem strán textu ucelenej časti diela a dve otextované piesne," spresňuje DNS.



"Otvorenosť v témach aj žánri by mala byť zárukou pestrosti súbehu. Uchádzači by v prvotných príspevkoch mali preukázať jasnosť v celkovej štruktúre diela a v jednotlivých piesňach či dialogickej forme vybranej scény zasa charakteristický rukopis," komentuje súbeh dramaturg DNS Svetozár Sprušanský.



Všetky dodané materiály posúdi a najkvalitnejšie práce vyberie sedemčlenná odborná komisia. Následne bude s ich tvorcami pracovať na výslednej podobe diela, ktoré by sa malo začať realizovať začiatkom roka 2023. Premiéra víťazného diela zo súbehu je plánovaná na koniec februára 2023.



Podrobné informácie o súbehu sú dostupné na stránke divadla.