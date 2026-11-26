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Nová scéna získala DOSKY za muzikálovú šou SIX
Po prvý raz v histórii cien DOSKY sa podarilo uspieť muzikálu.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) oslavuje v tomto roku 80. divadelnú sezónu. Jubilujúce divadlo si tento týždeň pripísalo na svoje konto ďalší úspech. Z galavečera 29. ročníka divadelných ocenení DOSKY 2026 si odnieslo ocenenie v kategórii Mimoriadny počin v hudobnom divadle. Po prvý raz v histórii cien DOSKY sa podarilo uspieť muzikálu. Ocenenie patrí kolektívu tvorcov muzikálovej šou SIX v réžii Ladislava Cmoreja, ktorú Nová scéna premiérovala v januári.
Energická koncertná šou spájajúca históriu s popkultúrou je stále vyhľadávaná divákmi, aj decembrové predstavenie britskej muzikálovej šou SIX, ktorá ponúka moderný a odvážny pohľad na osudy šiestich manželiek kráľa Henricha VIII., je vypredané.
Hlavné hrdinky v inscenácii, ktorá je „oslavou ženskej identity, sebavedomia a solidarity“, rozprávajú historické udalosti zo svojej vlastnej perspektívy - s humorom, iróniou aj emóciou. „Muzikálová šou sa končí pekným posolstvom o hodnote ženy. Diváci môžu čakať ´nadupanú´ koncertnú tanečnú šou, ale je tam aj veľa nadhľadu, humoru, gagov, kráľovné sa zhovárajú o potratoch, o vraždách, o sťatých hlavách, ale všetko s ľahkosťou,“ uviedol pred januárovou premiérou režisér slovenskej verzie SIX Ladislav Cmorej. Svetový muzikálový hit vznikol vo Veľkej Británii v roku 2016 ako študentský projekt autorov Tobyho Marlowa a Lucy Moss.
Jubilujúce DNS získalo v kategórii Mimoriadny počin v hudobnom divadle dve nominácie na divadelné DOSKY, na ocenenie bol nominovaný aj Lukáš Pišta za spevácky výkon v postave On v muzikáli Müller - Život na 2 ťahy v réžii Romana Poláka.
Úspech svojich produkcií a 80-ročnú existenciu oslávi Nová scéna na galakoncertoch V zrkadle spomienok 27. novembra o 19.00 h a 28. novembra o 17.00 h. Divákov zoberú na cestu bohatou a pestrou históriou divadla v spoločnosti sólistov DNS a výnimočných hostí.
Koncert prinesie spomienku na režiséra Jozefa Bednárika a jeho muzikálovú etapu, spomínať sa bude aj na Vlada Müllera, ktorý bol reprezentantom veľkej činohernej generácie Novej scény. V pestrej hudobnej prehliadke tvorby DNS zaznejú obľúbené operetné melódie, spomínať sa bude na legendárne svetové muzikály aj pôvodnú muzikálovú tvorbu divadla. Diváci sa môžu tešiť na známe skladby z operiet Modrá ruža, Čardášová princezná, Cigánsky barón či Veselá vdova, ale aj z muzikálov Fidlikant na streche, West Side Story, Hello, Dolly!, Grék Zorba, Mačky, Turandot a Pokrvní bratia. Chýbať nebudú ani ukážky z pôvodných muzikálov DNS, medzi nimi sú Cyrano z predmestia, IAGO, Mojžiš, Mata Hari, Jánošík a Bonviván.
Energická koncertná šou spájajúca históriu s popkultúrou je stále vyhľadávaná divákmi, aj decembrové predstavenie britskej muzikálovej šou SIX, ktorá ponúka moderný a odvážny pohľad na osudy šiestich manželiek kráľa Henricha VIII., je vypredané.
Hlavné hrdinky v inscenácii, ktorá je „oslavou ženskej identity, sebavedomia a solidarity“, rozprávajú historické udalosti zo svojej vlastnej perspektívy - s humorom, iróniou aj emóciou. „Muzikálová šou sa končí pekným posolstvom o hodnote ženy. Diváci môžu čakať ´nadupanú´ koncertnú tanečnú šou, ale je tam aj veľa nadhľadu, humoru, gagov, kráľovné sa zhovárajú o potratoch, o vraždách, o sťatých hlavách, ale všetko s ľahkosťou,“ uviedol pred januárovou premiérou režisér slovenskej verzie SIX Ladislav Cmorej. Svetový muzikálový hit vznikol vo Veľkej Británii v roku 2016 ako študentský projekt autorov Tobyho Marlowa a Lucy Moss.
Jubilujúce DNS získalo v kategórii Mimoriadny počin v hudobnom divadle dve nominácie na divadelné DOSKY, na ocenenie bol nominovaný aj Lukáš Pišta za spevácky výkon v postave On v muzikáli Müller - Život na 2 ťahy v réžii Romana Poláka.
Úspech svojich produkcií a 80-ročnú existenciu oslávi Nová scéna na galakoncertoch V zrkadle spomienok 27. novembra o 19.00 h a 28. novembra o 17.00 h. Divákov zoberú na cestu bohatou a pestrou históriou divadla v spoločnosti sólistov DNS a výnimočných hostí.
Koncert prinesie spomienku na režiséra Jozefa Bednárika a jeho muzikálovú etapu, spomínať sa bude aj na Vlada Müllera, ktorý bol reprezentantom veľkej činohernej generácie Novej scény. V pestrej hudobnej prehliadke tvorby DNS zaznejú obľúbené operetné melódie, spomínať sa bude na legendárne svetové muzikály aj pôvodnú muzikálovú tvorbu divadla. Diváci sa môžu tešiť na známe skladby z operiet Modrá ruža, Čardášová princezná, Cigánsky barón či Veselá vdova, ale aj z muzikálov Fidlikant na streche, West Side Story, Hello, Dolly!, Grék Zorba, Mačky, Turandot a Pokrvní bratia. Chýbať nebudú ani ukážky z pôvodných muzikálov DNS, medzi nimi sú Cyrano z predmestia, IAGO, Mojžiš, Mata Hari, Jánošík a Bonviván.