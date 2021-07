Nová šichta prináša skutočný príbeh prepusteného baníka

Bratislava 29. júla (TASR) - Nová šichta je názov oceňovaného časozberného dokumentu, ktorý vo štvrtok vstupuje do slovenských kín. Režisér Jindřich Andrš v ňom zobrazuje skutočný príbeh prepusteného baníka Tomáša Hisema z Ostravy, ktorý vyfáral poslednýkrát po 25 rokoch a ocitol sa na trhu práce, vo svete rekvalifikačných kurzov a neistej pôdy pod nohami.



Snímka vznikala ako študentský film FAMU od roku 2017, nakrúcanie trvalo takmer štyri roky. "Tomáš ma zaujal hneď na prvom kurze programovania svojou baníckou priamočiarosťou a charizmou," hovorí Andrš. Debutujúci režisér a producent ďalej vysvetľuje, že ešte pred tým, ako niektorí baníci nastúpili na rekvalifikáciu, mali možnosť si na kratšej úvodnej lekcii vyskúšať, či by ich svet IT vôbec lákal. Súčasťou tejto hodiny bola aj odpoveď na otázku Aký máte vzťah k počítačom?, na ktorú protagonista filmu reagoval - Asi dobrý, ak človek vôbec môže nadviazať vzťah so strojom. "Povedal som si, že baníka, ktorý toto napísal, musím poznať. A tak som sa s Tomášom zoznámil. Vtedy som ešte netušil, že naše vzájomné spoznávanie bude trvať niekoľko ďalších rokov," dodal Andrš ku genéze filmu o temperamentnom Ostravčanovi, futbalovom fanúšikovi Baníka, ktorému po zavretí bane nezostáva nič iné, len zobrať život do svojich rúk a zorientovať sa na trhu práce.



Dvadsaťpäť rokov prežil Tomáš Hisem pod zemou ako baník na Ostravsku. Trh práce sa však prudko mení, bane zatvárajú, baníci sa rekvalifikujú. Tomáš si napriek neveriacim pohľadom svojich kamarátov volí špecializáciu, ktorá má k jeho pôvodnej profesii naozaj veľmi ďaleko. Rozhodne sa vymeniť šachtu za digitálny priestor a stať sa programátorom.



Začiatkom roka získal film "o nádeji, dôstojnosti a húževnatosti" Cenu českej filmovej kritiky 2021 v kategórii objav roka. Z Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov v Jihlave si odniesol až tri ceny, okrem hlavnej ceny v sekcii Česká radosť aj Cenu divákov a Cenu Silver Eye. Na svojom konte má aj dve ocenenia z MFF v Lipsku.







Novú šichtu prináša do slovenskej kinodistribúcie Filmtopia. "Otvára dôležitú tému upskillingu a reskillingu, teda získavania nových zručností potrebných pre súčasný svet. Slovensko bude v budúcnosti čeliť veľkým zmenám a musíme preto v ľuďoch povzbudzovať ich ochotu vzdelávať sa," uviedla pred štvrtkovou premiérou dokumentu v bratislavskom Kine Lumiére šéfka najväčšieho portálu práce na Slovensku Ivana Molnárová. Spolu s režisérom i protagonistom filmu sa zúčastní aj na diskusii o snímke a jej téme i presahu do slovenskej a českej súčasnosti.