Nová stála expozícia Východoslovenskej galérie provokuje aj dojíma

Košice 26. júla (TASR) - Nová stála expozícia Východoslovenskej galérie (VSG) provokuje aj dojíma, je konzervatívna a obsahovo surrealistická. Uviedla to marketingová manažérka galérie Soňa Stano Jambrichová s tým, že projekt pripravovali približne tri roky a stála expozícia európskeho charakteru v duchu 21. storočia nesie názov Komédia ducha.



Jej ideovým zámerom je inšpirácia divadelnou hrou významného maliara Košickej moderny Antona Jasuscha z roku 1925. Návštevníkom prináša pohľad na najvýznamnejšie diela pochádzajúce výlučne z vlastných zbierok galérie v dialógu s doposiaľ nevystaveným umením a najnovšími akvizíciami. Stála expozícia má ambíciu osloviť všetky generácie. Prináša pohľad približne na 150 diel rôznych období, medzi ktorými nechýbajú tvorba najvýznamnejších umelcov, ako Anton Jasusch, Ján Mathé či Maria Bartuszová, doposiaľ nevystavené diela i nové akvizície súčasného umenia, ktoré VSG získala od roku 2016.



„Z pohľadu výstavníckeho je to expozícia konzervatívna, upustili sme od farieb a výpravnosti, aby vynikli jednotlivé umelecké diela. Je však vystavaná inak, ako sme bežne zvyknutí. Vystavali sme ju výlučne z našich zbierok a snažili sme sa vytvoriť výstavu inšpirovanú dielom Antona Jasuscha, ústrednej a ťažiskovej osobnosti našej zbierky, ktorá by rozprávala nejaký príbeh,“ ozrejmil kurátor Miroslav Kleban, ktorý výstavu vytvoril spolu so Štefániou Ďuricovou. Pri tvorbe sa snažili o dialóg medzi jednotlivými dielami, prepojili viaceré obdobia a vytvorili čiastočne až surreálny dialóg diel. Ideový zámer pritom vychádza z Jasuschovej divadelnej hry plnej surrealistických či až apokalyptických tém dominujúcich v medzivojnovom období.



Stálej expozícii je venovaný jeden z najväčších výstavných priestorov v rámci regionálnych galérií, konkrétne výstavné siene A a B na poschodí VSG aj s premostením. Je rozdelená do deviatich sekcií a vrcholí pri veľkoformátovom triptychu Jasuscha nainštalovanom vo forme pomyselného oltára.



„Expozíciu považujeme za veľký záväzok voči verejnosti, keďže jej trvanie bude minimálne päť rokov, čo vyplýva aj zo samotného grantu, ktorý nám bol poskytnutý,“ podotkol Kleban. Hlavný zámer podľa neho je vytvoriť živý priestor s rôznymi sprievodnými a edukačnými aktivitami. Chcú tiež docieliť, aby expozícia v spoločnosti zarezonovala a oslovila aj za hranicami Slovenska.