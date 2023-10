Nové divadlo uvádza premiéru hry O rastlinách, zvieratách a ľuďoch

Nitra 28. októbra (TASR) - Nové divadlo v Nitre v týchto dňoch uvádza novú inscenáciu s názvom O rastlinách, zvieratách a ľuďoch. Ako informovali tvorcovia, prvá premiéra sa v Dome Matice slovenskej uskutočnila v piatok (27. 10.), druhá je naplánovaná na 4. novembra.



Nová ekohra v réžii Šimona Spišáka ponúka deťom od šesť rokov rozprávanie o prírode, ktorá je matkou všetkého živého na zemi, nebi aj vo vode. "Pripomína divákom, že zvieratá i rastliny cítia bolesť, radosť i smútok, že medzi sebou dokážu komunikovať, naozaj myslia a cítia a že organizácia zvieracích spoločenstiev je často lepšia ako tá ľudská," povedali o novej inscenácii jej tvorcovia.



Hra O rastlinách, zvieratách a ľuďoch okrem toho malým divákom zrozumiteľne vysvetlí čo je fotosyntéza, ale napríklad aj to, ako môže vyhnanie vlkov z lesa zmeniť tok rieky. "Ponúkneme poznanie, že my ľudia sme iba nepatrnou čiastočkou v dokonalom prírodnom systéme, bez ktorého by sme neboli. A naozaj nie sme a nikdy sme neboli pánmi života na zemi," uviedlo Nové divadlo.