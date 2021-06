Nové divadlo v Nitre oslávi výročie sériou bezplatných predstavení

Nitra 14. júna (TASR) – Nové divadlo (ND) v Nitre oslávilo piate výročie svojho vzniku sériou piatich verejných predstavení v piatich mestských častiach. Do konca júna bude hrať na sídliskách Chrenová, Diely, Klokočina, v Synagóge v Starom meste a na Zobore v priestore Zoborského kláštora.



Divákom bezplatne odohrá inscenácie Kocúr v čižmách, Cisárove nové šaty, Anna Franková a Druhá smrť Jany z Arcu. „Vrchol osláv, sa samozrejme, uskutoční 1. júla v Hideparku, kde Nové divadlo odohralo doslova na zelenej lúke svoju prvú premiéru, ktorou bola hra Kúpalisko napísaná pre naše divadlo,“ informovalo ND.



Za päť rokov svojej existencie vytvorilo divadlo 12 inscenácií pre všetky vekové kategórie divákov. Odohralo 440 predstavení takmer pre 45.000 divákov. Svoju tvorbu predstavilo vo vyše 40 mestách a obciach Slovenska. Je tiež pravidelným účastníkom domácich festivalov. „Teší nás, že snaha nepodceňovať detského diváka a tematická angažovanosť vedú k veľkej popularite našich 'detských' predstavení aj u dospelých divákov,“ skonštatovali tvorcovia z ND.