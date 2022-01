Nové divadlo v Nitre sa zapája do medzinárodnej kampane WeRemember

Nitra 24. januára (TASR) – Nové divadlo (ND) v Nitre bude súčasťou kampane WeRemember. Tá súvisí s Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. januára. Súčasťou kampane bude odkaz WeRemember na fotkách všetkých členov ND. To okrem toho 27. januára o 19.00 h odohrá svoju najnovšiu inscenáciu Zlodejka kníh v réžii Šimona Spišáka.



Hra rozpráva príbeh o tom, ako sa z dievčaťa stáva profesionálna zlodejka kníh a tým aj nepriateľka tretej ríše. "Je rozprávaním o odvahe zachrániť knihu z Hitlerovej narodeninovej vatry či žida Maxa v pivnici rodinného domu. O schopnosti človeka žiť, prežiť a byť ľudský v tých najneľudskejších a najtragickejších podmienkach,“ povedali o hre jej tvorcovia.