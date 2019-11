Desiaty ročník Noci divadiel bude v znamení Nežnej revolúcie

Bratislava 6. novembra (TASR) - Po desiaty raz otvorí brány divadiel, kultúrnych centier a umeleckých škôl na Slovensku Noc divadiel. Predstavenia, stretnutia s hercami či iné netradičné zážitky ponúkne v sobotu 16. novembra. "Je to veľká udalosť, takáto každoročná schopnosť slovenského divadla spolu vytvoriť divadelný zážitok pre svojich divákov," uviedla v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu, ktorý celoslovenské podujatie koordinuje. Program, ktorý sa nesie v znamení Nežnej revolúcie a jej aktuálneho odkazu, sa bude odohrávať v 27 mestách a viac ako 50 divadlách.



Divadlo Jána Palárika v Trnave postavilo program k 30. výročiu Nežnej revolúcie na projekte určenom pre stredoškolákov Nemá trieda v réžii Adriany Totíkovej. Predstavenie zábavnou, interaktívnou formou približuje udalosti z roku 1989. Ako ďalej informovala dramaturgička Lucia Mihálová, program odštartuje o 15.00 h podávaním revolučného guláša a čaju s rumom, ktorý pripravia herci na dvore divadla. "Kto donesie nepotrebný kľúč, bude mať porciu guláša zadarmo. Kľúčiky budeme zbierať a vytvárať z nich malú nástenku ako symboly Nežnej revolúcie," povedala pre TASR Mihálová s tým, že pre divákov budú pripravené aj "revolučné escape roomy" (únikové miestnosti), v ktorých si zahrajú ako disidenti zatvorení v miestnosti hru. Budú musieť vyriešiť viacero úloh zameraných na tému socializmu aj odhaliť tajného agenta. Podujatie štartuje každú pol hodinu od 16.00 h, určené je pre skupinky po desať ľudí. O 19.00 h sa uskutoční nahrávanie rozhlasovej hry, adaptácie komiksu Michala Hvoreckého Čierna oslava. Následne divadlo uvedie dve predstavenia Nemá trieda a program vyvrcholí "strašidelnou" prehliadkou divadelných zákutí.



Štátna opera Banská Bystrica prispieva do podujatia slávnostným koncertom štyroch laureátok Medzinárodnej speváckej súťaže Gabriely Beňačkovej, vyhlasovanej vo viac ako 70 krajinách sveta. Ako ďalej pre TASR dodala dramaturgička Alžbeta Lukáčová, spievať budú sopranistky z Francúzska, Moldavska, Poľska a zo Slovenska. "Každá sa predstaví áriami svetovej opery, hrať bude náš orchester, dirigovať bude Igor Bulla," spresnila s tým, že vstupenky je potrebné rezervovať si vopred. Po koncerte sa budú konať exkurzie po zákulisí divadla.



Do Noci divadiel sa troma hrami zapojí aj Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach. Ako informoval jeho pedagóg Jakub Muránsky, diváci si budú môcť pozrieť divadelné hry Arthura Millera Skúška ohňom i Polnočnú omšu Petra Karvaša. V programe je tiež zaujímavé spojenie opery a činohry - kompilácia časti opernej grotesky Manželské kontrapunkty českého skladateľa Jiřího Pauera a hry francúzsko-rumunského autora Eugena Ionesca Plešatá speváčka.



Bratislavské Štúdio 12 uvedie najúspešnejšiu inscenáciu študentského projektu Mliečne zuby - Soren Kierkegaard. V spolupráci so študentkami sa uskutoční aj scénické čítanie Nežná dráma, pôjde o čítanie a diskusiu o slovenskej dráme 80. a 90 rokov, spojenú s hranými ukážkami dramatických textov. Večer vyvrcholí koncertom Kamila Mikulčíka.



Podujatie, ktoré vytvára veľkú divadelnú rodinu, okrem profesionálnych umelcov sa do neho zapájajú aj ochotnícke súbory, ponúkne okrem divadla rozmanitý sprievodný program - výstavy, videoprojekcie, rozhovory s divadelnými osobnosťami, divadelné kvízy, workshopy. Kompletný program je dostupný na www.nocdivadiel.sk.