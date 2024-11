Novembrové novinky vás zdvihnú zo sedadiel

Bratislava 6. novembra (OTS) - V novembri si v Cinema City zaspomínate na obľúbené diela svetovej i domácej filmovej produkcie. V úvode mesiaca si môžete znovu užiť akciu vo filme John Wick, ktorý slávi 10. výročie. Poteší vás aj animovaná reinkarnácia českej rozprávky Pyšná princezná či pripomienka najnovšieho anime z dielne Ghibli, Chlapec a volavka. Pokračovaní sa v novembri dočkajú disneyovka Vaiana 2 a švédsky animák o Sobíkovi Nikovi, no vrátime sa aj do krutého Ríma vo filme Gladiátor II. November v Cinema City poctia aj ikonické herecké hviezdy, napríklad Hugh Grant v horore Heretic, Ralph Fiennes v dráme Konkláve či Dwayne Johnson v akčnom filme Red One.Novembrové novinky si môžete vychutnať vo všetkých kinách Cinema City vo formáte 2D, ale aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX s popcorn a nachos menu. Nezabudnuteľný zážitok zo sledovania filmu budete mať aj vo VIP sálach v Cinema City Eurovea. Pred filmom vás čaká vynikajúca večera z teplého aj studeného bufetu, neobmedzený popcorn, nachos, čapované nealko nápoje, káva, čaj aj zákusok. A potom sa už len pohodlne usadiť do kožených polohovateľných sedadiel a film sa môže začať. Ktorú novembrovú premiéru si určite nenecháte ujsť?Držiteľ Oscara Edward Berger (Na západe nič nové) prináša na filmové plátna príbeh z Vatikánu, kde sa práve chystá konkláve, čiže jedna z najtajnejších a historicky najstarších udalostí na svete. Po nečakanej smrti milovaného pápeža je kardinál Lawrence (Ralph Fiennes) poverený dohľadom nad voľbou novej hlavy katolíckej cirkvi. Kardináli z celého sveta sa zhromaždia za zamknutými dverami Sixtínskej kaplnky, aby si spomedzi seba zvolili toho najlepšieho. Horúcich kandidátov je niekoľko, ale kardinál Lawrence postupne odhaľuje isté fakty, ktoré by mohli otriasť samotnými základmi Cirkvi. Ako si s úlohami reprezentantov cirkvi poradia herecké hviezdy Ralph Fiennes, Stanley Tucci či John Lithgow? Uvidíte v dráme KONKLÁVE od 7. novembra vo všetkých kinách Cinema City.Tohtoročné Vianoce budú drsné! Po šokujúcom únose zo Severného pólu sa musí veliteľ jednotky E.L.F. (Dwayne Johnson) spojiť s neslávne známym lovcom odmien (Chris Evans), aby spoločne zachránili Vianoce. Prečo uniesli Santa Clausa? A budú tento rok darčeky? Zistíte, ak prídete na premiéru akčnej novinky RED ONE . V Cinema City štartuje už 7. novembra a môžete si ju pozrieť aj v obľúbenom formáte 4DX v Cinema City Aupark alebo all inclusive kinosále VIP v Cinema City Eurovea.Aj deti sa môžu tešiť na premiéru vianočne ladeného animovaného filmu. Po dvanástich rokoch do kín Cinema City prichádza tretie pokračovanie príbehu o obľúbenom vianočnom sobovi. Sobík Niko sa túži stať členom Santových lietajúcich posíl. Namiesto toho však stratí Santove sane a pri snahe získať ich späť sa naučí, aké dôležité je priateľstvo a robiť veci po svojom. Užite si Nikove vianočné dobrodružstvá na premiére SOBÍK NIKO A CESTA ZA POLÁRNU ŽIARU v Cinema City od 7. novembra.Ako by vyzerala klasická česká rozprávka Pyšná Princezná z roku 1952 vo. Farebnom animovanom šate? Nemusíte si to predstavovať, stačí prísť do Cinema City od 7. novembra a uvidíte to na vlastné oči. Animovaný film PYŠNÁ PRINCEZNÁ rozpráva príbeh kráľa Miroslava, ktorý sa zamiluje do obrazu krásnej, ale pyšnej princeznej Krasomily. Aby si získal jej srdce, vydá sa do Polnočného kráľovstva v prestrojení za obyčajného záhradníka. Následne objaví neobyčajný spievajúci kvet, ktorý očarí aj samotnú princeznú. Krasomila vďaka nej a Miroslavovi pochopí, že ju celý čas manipulovali podlí radcovia, a spoločne utečú z hradu pred nebezpečenstvom. Tak sa začína dobrodružná cesta plná nástrah, napínavých naháňačiek a súbojov. Zlý radca Maximus je totiž odhodlaný zničiť ich lásku.Pred tromi rokmi sa svet zmenil na nepoznanie. Na vrchole potravinového reťazca sa ocitli desivé monštrá, ktoré zabili 95 % ľudskej populácie. Unikli len tí, ktorí sa ukryli vysoko v horách. Prišli pritom o všetko, a hlavne o svojich blízkych. Deliacou čiarou medzi životom a smrťou sa stala výška 2 440 m. n. m., ktorú monštrá nedokážu prekonať. To je jednoducho HRANICA PREŽITIA . Prekročiť ju znamená stať sa korisťou. Zúfalý otec je nútený urobiť práve to, aby zachránil svojho chorého syna. Spolu s ním sa v ústrety obludným stvoreniam vydávajú aj mladá žena Katie a vedkyňa Nina, ktorá by mohla zistiť, ako príšery zabiť. Ak ony nezabijú skôr ich. V hlavných rolách mrazivého postapokalyptického trilera sa objavia dve hviezdy marvelovského univerza, a to Anthony Mackie a Morena Baccarin, ktorým úspešne sekunduje Maddie Hasson (V znamení býka, Zhubné zlo). Či sa im podarí krvilačných netvorov zabiť, zistíte v Cinema City od 7. novembra.Štadión Ondreja Nepelu, po novom Tipos Aréna, už hostil množstvo MMA zápasov, ktoré sa zaradili medzi tie najlepšie v histórii OKTAGONu. 9. novembra tomu nebude inak na OKTAGON 63 . Dokonalú jesennú búrku plnú hromov a bleskov prináša aj zápas 2 strojov. #1 v strednej váhe a bývalý dočasný šampión Wawrzyniak s #3 rebríčku Mazúchom, ktorého kladivá už zatĺkli do klietky Zawadu či Cordera. Po 15 rokoch zápasenia sa Robo Pukač postaví proti jednému z najskúsenejších MMA bojovníkov sveta s 83 zápasmi Ivicovi Truščekovi. Smolkovej bude chcieť vziať ďalšiu výhru svetová #39 Brazílčanka Mileide Simplicio. Debut 3 roky neporazeného 4násobného šampióna organizácie TFL Skrzypeka. Toho otestuje odvážny Diedrick, ktorý minule poslal k zemi Hromeka. Konflikt víťaza 5. série OKTAGON Výzvy Paulusa s nezabudnuteľným Fínom Elonen-Kulmalou vracajúcim sa do OKTAGONu po viac ako 2 rokoch. Zažite na vlastnej koži najlepšiu MMA a adrenalínovú šou so všetkým, čo k tomu patrí už 9. novembra počas živého premietania zápasov OKTAGON 63 v Cinema City Eurovea.Nový Gladiátor vás zdvihne zo sedadiel! Lucius (Paul Mescal), vnuk cisára Marca Aurelia a syn „prvého“ gladiátora Maxima, žije v úkryte v jednom z posledných slobodných miest v severnej Afrike. Rozsiahla Rímska ríša ho však nenechá na pokoji. Stačí jeden masívny útok flotily vedenej generálom Acacciom (Pedro Pascal), aby sa prosperujúce mesto zmenilo na ruiny a slobodný Lucius na bezmenného otroka. Dobre stavaného zajatca si všimne organizátor gladiátorských hier Macrinus (Denzel Washington), ktorý z neho chce urobiť hviezdu rímskeho kolosea (kým ho nenahradí niekto schopnejší). Gladiátorské hry však nie sú tou hlavnou hrou, ktorú Marcus hrá. Premyslený stratég si uvedomuje slabosť ríše, ktorej vládnu dvaja šialení cisári, Caracalla a Geta, a rozohráva riskantnú hru, v ktorej gladiátor a zároveň právoplatný dedič rímskeho trónu Lucius, jeho matka Lucilla (Connie Nielsen, ktorá si zopakovala svoju úlohu z prvého dielu) a generál Acacius, jej manžel a muž, ktorého jej syn na smrť nenávidí za to, že mu zničil život, bojujú na pomyselnej šachovnici. Chystá sa stret, pri ktorom krv potečie nielen Koloseom, ale aj ulicami Ríma. Nechajte sa vtiahnuť do rímskych bojov aj vy. GLADIÁTOR II v kinách Cinema City od 14. novembra. Dlhoočakávanú novinku si môžete užiť aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark a v all inclusive kinosále VIP v Cinema City Eurovea.Dospievajúci chlapec Mahito sa s oteckom presťahuje na vidiecke sídlo ďaleko od hektického Tokia. V novom domove sa zoznámi so svojráznou hovoriacou volavkou, ktorá ho láka na preskúmanie záhadnej opustenej veže. V nej Mahito objaví magický svet, ktorému vládne tajomný starec. Na ceste za poznaním sa stretne so statočným dievčaťom Himi, armádou papagájov aj roztomilými stvoreniami Warawara. Majster animácie Hajao Mijazaki (Môj sused Totoro, Cesta do fantázie a Princezná Mononoke) sa vo svojom poslednom filme opäť vydáva za hranice fantázie a snov, odkiaľ prináša najočakávanejší animovaný film posledných rokov. Film Chlapec a volavka má autobiografické črty. Napríklad hlavný hrdina, Mahito Maki, je modelovaný podľa Mijazakiho detstva. Mijazakiho otec, podobne ako Mahitov, bol zamestnaný v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou komponentov bojových lietadiel. A Mijazakiho rodina sa musela počas vojny evakuovať z mesta na vidiek. Užite si oceňovaný anime príbeh CHLAPEC A VOLAVKA už 18. novembra v kinách Cinema City.Film HERETIK sa začína oplzlou výmenou názorov medzi sestrou Barnesovou (Sophie Thatcher), a sestrou Paxtonovou (Chloe East), mladými misionárkami, ktoré si oddýchli od zvonenia pri dverách a krstenia konvertitov na predmestí Colorada. Sestra Paxton je naivná a práve spoznáva tajomstvá kondómov Magnum, zatiaľ čo Barnes má za sebou ťažšie chvíle, keď si liečila rany po smrti svojho otca a vlastné skúsenosti takmer so smrťou. Podobne ako klamlivo pokojný dom na predmestí, ktorý má sestry na ich misii uväzniť, pôsobí na prvý pohľad neškodne a nenápadne aj hostiteľ pán Reed (Hugh Grant), keď počas daždivého popoludnia uvádza mladé návštevníčky do svojej svätyne. Až keď Reed zavedie Paxtonovú a Barnesovú do svojej knižnice a do pasce, ktorú na ne nastražil, odhalia jeho skutočnú povahu. S každou ďalšou miestnosťou, do ktorej dievčatá vstúpia, ich Reed a jeho dom konfrontujú s niečím, čo je čoraz bližšie peklu. Vydajte sa s dievčatami na cestu, ktorá otestuje silu ich viery. Horor HERETIC uvidíte v kinách Cinema City od 21. novembra.Druhého pokračovania sa v novembri dočká aj úspešná Disneyovka o hrdinskej tichomorskej princeznej. Vaiana nečakane dostane žiadosť o pomoc od svojich odvážnych predkov a spolu s Mauim a úplne novou posádkou sa vydáva na cestu naprieč moriami Oceánie do nebezpečných a dávno zabudnutých vôd, kde ju čaká dobrodružstvo plné nástrah, s ktorými sa ešte nikdy nestretla. Pokračovanie úspešného animovaného filmu VAIANA 2 prichádza do kín Cinema City 28. novembra. Snímku si môžete užiť aj v obľúbenom formáte SUPERSCREEN v Cinema City Aupark a v all inclusive kinosále VIP v Cinema City Eurovea.