Kniha E. Tekelyovej učí ženy cítiť sa krásnymi bez ohľadu na vek

Bratislava 25. novembra (TASR) - Byť ženou je úžasné v každom veku je názov knižnej novinky známej moderátorky a spisovateľky Emmy Tekelyovej. Publikáciu, ktorá "učí ženy dozrievať a cítiť sa krásnymi bez ohľadu na čísla", uviedli do života v utorok (23. 11.) v Bratislave.



Kniha je pokračovaním bestselleru, ktorý Tekelyová napísala pred dvadsiatimi rokmi. "Do života ju uviedli tri sudičky, predstaviteľky troch rôznych dekád, herečka Karin Haydu, moderátorka Katka Brychtová a speváčka Beáta Dubasová. Krstným otcom knihy bol lekár a moderátor Miloš Bubán," priblížila PR manažérka Lucia Čarná.



Vydavateľ publikácie dodáva, že autorka knihy ľahkým, priateľským tónom rieši témy sebavedomia, neistoty, pochybovania o sebe, veku, starnutia, vzťahov, vonkajšej i vnútornej krásy. Tekelyová aj v novej knihe prináša užitočné postrehy a názory na to, po čom túži každá žena – "byť úžasná, milovaná, šťastná".



Knižná novinka vyšla v čase, keď Emma Tekelyová oslávila narodeniny. "Je to najkrajší darček pre mňa, ale aj pre všetky ženy, ktoré sa neboja byt úžasné v štyridsiatke, päťdesiatke, šesťdesiatke, sedemdesiatke..., prosto forever," napísala na sociálnej sieti spisovateľka. V najnovšom diele nadväzuje na svoj prvý bestseller Byť ženou je úžasné (1998) a odpovedá na citlivú otázku, či byť ženou je úžasné v každom veku.



Tekelyová čitateľkám prezrádza, ako sa priatelí s rokmi ona, čo robí pre svoj vzhľad a kondíciu, aby bola plná energie a mala dôvod na radosť. Kniha je podľa jej autorky viac než knihou, mohla by poslúžiť aj ako terapia. "Vek nie je dôležitý. Ako sa žena cíti, tak vyzerá. Každá z nás má v sebe slnko, len ho rozsvietiť," tvrdí Tekelyová.