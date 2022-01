Novinka SND Kým prídu Stouni... odovzdá divákom rokenrolovú energiu

Bratislava 21. januára (TASR) - Kým prídu Stouni... je názov nového činoherného počinu Slovenského národného divadla (SND), ktorý odpremiéruje v sobotu 22. januára. Inscenácia prenesie divákov do 60. rokov minulého storočia, obdobia rokenrolu a The Rolling Stones. Ukáže to, čo sa na jednom koncerte udeje predtým, ako príde jedna z najúspešnejších skupín histórie, legenda, ktorá je na scéne 60 rokov.



Oddaného fanúšika kapely, ktorá preňho veľa znamenala, hrá Robert Roth, o ktorom je známe, že patrí medzi jej celoživotných priaznivcov. V postave manažéra kapely, ktorý to s ňou ťahá dlhé roky, sa predstaví Emil Horváth. "Je to vymyslená postava inšpirovaná niektorými skutočnými manažérmi kapely, ale žiaden z tých manažérov to s kapelou nevydržal tak dlho ako náš Emil Horváth," povedal pre TASR dramaturg inscenácie Daniel Majling. Účinkuje v nej i skupina hercov, ktorá zahrá pesničky z repertoáru slávnej kapely. "Tvoria ju Alexander Bárta, Robert Roth, Daniel Fischer, Ondrej Kovaľ. Prizvali sme k nim aj nášho zvukára, vynikajúceho hudobníka Mariána Džubáka," naznačil dramaturg novej inscenácie, v ktorej nechýbajú ani Emília Vášáryová, Kamila Magálová, Jana Oľhová, Táňa Pauhofová.



"Každá postava má nejakú úlohu v zákulisí koncertu, niekto ako novinár, manažér kapely, niekto ako bývalá 'groupie', ktorá je pozvaná, aby si mohla zaspomínať na staré dobré časy," vysvetľuje Majling. Potvrdil, že v postave 'groupie', sa diváci môžu tešiť na Emíliu Vášáryovú. Promotérku koncertu hrá Jana Oľhová, novinárku stvárňuje Táňa Pauhovoá a tajomnú ženu Kamila Magálová. "Vyrastala som na Rolling Stones, Beatles a Queen, to bola moja mladosť, takže keď som sa dozvedela, že sa chystá takáto hra, bola som veľmi rada, že budem súčasťou. Škoda, že nemôžeme hrať originály Stounou, ale v scenári je to bravúrne vyriešené," prezradila Magálová.



"Pevne verím, že sa nám podarilo naplniť to, s čím sme do tejto inscenácie išli. Dúfam, že prinesie iróniu, sarkazmus aj humor, na ktorý sú ľudia zvyknutí pri stand-upoch či roast šou," hovorí Majling. Na inscenácii ho najviac bavila kapela, ktorú herci vytvorili. "Vynikajúco funguje, sám som bol prekvapený, ako dobre dokážu hrať a odovzdať divákom rokenrolovú energiu," dodal dramaturg, ktorý verí, že novinka v réžii Matúša Bachynca "bude spúšťačom a opäť naštartuje a upriami pozornosť divákov na to, čo sa v divadle deje".