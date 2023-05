Bratislavské hudobné slávnosti po prvý raz koncertne uvedú operu

Bratislava 24. mája (TASR) – Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) sa uskutočnia 22. septembra až 8. októbra. V programe 58. ročníka festivalu sa jeho rezidenčný orchester Slovenská filharmónia (SF) predstaví na troch koncertoch. O programe festivalu, ktorý má v programe aj novinku v podobe koncertného uvedenia opery, informovala hlavná manažérka BHS Izabela Pažítková.



Festival otvorí Kráľ Svätopluk, dielo nestora slovenských skladateľov Eugena Suchoňa. "Na úvod sa predstaví francúzsky dirigent Emmanuel Villaum, bývalý šéfdirigent SF, ktorý sa do Bratislavy rád vracia, zaznie Mahlerova Symfónia č. 1 Titan," spresnila Pažítková a potvrdila aj účasť svetového harfistu Emmanuela Ceyssona, ktorý dlhé roky v Bratislave neúčinkoval.



Novinkou BHS je koncertné uvedenie opery, bude ňou Čajkovského Jolanta. Pažítková pripomenula, že Slovenský filharmonický zbor (SFZ) interpretoval túto operu minulý rok na festivale v Baden-Badene s Berlínskymi filharmonikmi. V Bratislave zaznie v podaní SF pod taktovkou Daniela Raiskina a niekoľkých zahraničných sólistov. V hlavných úlohách sa predstavia Evelina Dobraceva a ukrajinský tenorista Dmytro Popov.



Záverečný koncert BHS bude pod taktovkou Tomáša Nedobila, jedného z najobsadzovanejších českých dirigentov v zahraničí. Sólistom večera s dielami Brahmsa a Suchoňa bude huslista Dalibor Karvay, v súčasnosti koncertný majster Viedenských symfonikov.



Účasť na tohtoročných BHS zo zahraničných orchestrov a "excelentných mien" zatiaľ potvrdili Filharmónia z La Scaly, ktorú bude dirigovať kolumbijský dirigent Andrés Orozco-Estrada, sólistom koncertu je rakúsky huslista Julian Rachlin.



Do Bratislavy príde aj Drážďanská filharmónia s poľským dirigentom Krysztofom Urbańskim a rakúskou violončelistkou Juliou Hagen. Rotterdamská filharmónia zavíta na BHS s izraelským dirigentom Lahavom Shanim. "Je to ďalšia hviezda po prvý raz na našom festivale, sólistom koncertu je ruský klavirista, americký občan Kirill Gerstein," avizujú organizátori.



Premiérovo budú na BHS účinkovať B´Rock Orchestra s nórskou huslistkou Vilde Frang a belgickým dirigentom René Jacobsom, ktorý tento rok získal v Nemecku cenu OPER! AWARDS 2023 za celoživotné dielo.



Vo festivalovom programe figuruje aj koprodukčný projekt, ktorý spojil Filharmóniu Brno a SFZ. Organizátori BHS 2023 avizujú "programovú dramaturgickú lahôdku" pod taktovkou dirigenta Dennisa Russella Daviesa, sólistkou bude klaviristka Polina Osetinskaja.