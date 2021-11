Novinkou Týždňa slovenského filmu je anketa o najlepšiu snímku 2020

Bratislava 29. novembra (TASR) - Týždeň slovenského filmu sa v pondelok začína v redukovanej podobe v online priestore. Program bilančnej prehliadky tvorí výber desiatich filmov, ale aj odborné panely či diskusia o vplyve pandémie na audiovíziu. Podujatie na platforme www.kino-doma.sk potrvá do 5. decembra. Vstup na online projekcie a sprievodný program je voľný.Týždeň slovenského filmu, ktorý organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), mal pôvodne premietnuť 20 celovečerných hraných a dokumentárnych filmov premiérovaných v kinách v minulom roku. Napokon divákom pripomenie majoritne slovenské filmy, na ktorých bol väčšinový podiel Slovenskej republiky.povedal pre TASR Miro Ulman, programový dramaturg prehliadky, v ktorej dominuje dokumentárna tvorba. Diváci si vďaka nej môžu pripomenúť aj nedávno zosnulého speváka Miroslava Žbirku vo filme Meky režiséra Šimona Šafránka.poznamenal Ulman.Program ďalej ponúka dokument o reportérovi Andrejovi Bánovi Raj na zemi od režiséra Jaroslava Vojteka, portrét slovenského míma Milan Sládek od režiséra Martina Šulíka aj hudobný dokument Tempos trojice režisérov Nazarij Kľujev, Roman Kelemen a Maxim Kľujev, ktorý rozpráva príbeh Patrika "Rytmusa" Vrbovského. Diváci si môžu pozrieť aj celovečerný dokument s hranými scénami Králi videa, ktorý mapuje scénu dovozu, kopírovania a dabovania západných filmov v socialistickom Československu, dokument Zlatá zem, ktorý sleduje boj obyvateľov troch malých obcí na východe Slovenska o územie s veľkou americkou ropnou spoločnosťou, či oceňovaný dokument Pavla Barabáša Salto je kráľ.Prehliadka premietne i drámu Služobníci Ivana Ostrochovského, jeden z najoceňovanejších a najžiadanejších filmov minulého roka. V programe figuruje tiež triler Sviňa, najnavštevovanejší film roka 2020.Novinkou podujatia je hlasovanie o najlepší film roku 2020. Diváci môžu svoj hlas odovzdať jednému vybranému filmu prostredníctvom formulára zverejneného na https://tyzdenfilmu.sk/cena do 5. decembra. Víťaza vyhlásia na webstránke a FB profile prehliadky.Organizátori ďalej upozorňujú, že tohtoroční laureáti Ceny Petra Mihálika, Ceny Pavla Branka a Ceny Orbis Pictus, ktorí si mali prevziať ocenenia na slávnostnom otvorení Týždňa slovenského filmu v kine Lumiére, si ich osobne prevezmú, až keď to pandemická situácia umožní. Cenu Petra Mihálika získala filmová a literárna historička Jelena Paštéková, Cenu Pavla Branka získal filmový publicista Matej Sotník a Cena Orbis Pictus patrí mesačníku o filmovom dianí (nielen) na Slovensku Film.sk.