Novou riaditeľkou Hudobného múzea bude Z. Kendrová

Bratislava 28. júla (TASR) - Novou riaditeľkou Slovenského národného múzea (SNM) - Hudobného múzea bude od 1. augusta Zlatica Kendrová. Na základe výsledkov výberového konania ju do funkcie vymenoval generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. TASR o tom informovala vedúca centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová.



Podľa Panisa čakajú vedenie Hudobného múzea, ktoré patrí rozsahom spravovaných zbierok k najväčším z 18 špecializovaných múzeí SNM, nemalé výzvy. "Ako napríklad zriadenie nových depozitárov, príprava a realizácia stálej expozície a tiež dokončenie projektu Treasures z programu Interreg V - A SK - AT, vrátane obnovy objektu klasicistického kaštieľa v Dolnej Krupej," spresnil.



Kendrová je absolventkou štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V SNM - Hudobnom múzeu pracuje od roku 2000, doposiaľ ako kurátorka zbierok so zameraním na staršie dejiny slovenskej hudobnej kultúry. Od roku 2020 pôsobí ako zástupkyňa riaditeľky.



"Z hľadiska odborných činností múzea bude jednou z mojich priorít intenzívnejšia prezentácia aktivít SNM - Hudobného múzea smerom k verejnosti a zvýšenie povedomia o hudobno-umeleckých hodnotách nášho zbierkového fondu formou expozičnej a výstavnej činnosti," uviedla Kendrová.



Vo funkcii nahradila Editu Bugalovú, ktorá o uvoľnenie z pozície riaditeľky požiadala zo zdravotných dôvodov. Bugalová viedla SNM - Hudobné múzeum od roku 2002.