Novú knihu Zakliaty kláštor predstavil Juraj Červenák v Žiline

Žilina 3. novembra (TASR) – Zakliaty kláštor je názov najnovšej knihy Juraja Červenáka, ktorú predstavilo vydavateľstvo Artis Omnis vo štvrtok v žilinskom kníhkupectve Artforum. S legendou o poklade tajomných mníchov na Gemeri a pátraním po nezvestnom manželovi urodzenej pani Belohorskej, pri ktorom pomáha aj miestny farár Pavol Dobšinský, sa zoznámia čitatelia na sérii besied po celom Slovensku.



Šéfredaktorka vydavateľstva Andrea Harmanová doplnila, že autor historicko-dobrodružných, detektívnych a fantasy románov pracoval na knihe niekoľko rokov. "V strhujúcom príbehu sa môžeme spoľahnúť na jeho záľubu v histórii a rôznych 'pikoškách' z minulosti. Zakliaty kláštor je prvým románom z cyklu Šarkanove poklady. Dobrodružný príbeh s prvkami detektívky, westernu a gotického hororu výraznou mierou dopĺňajú ilustrácie výtvarníka Michala Ivana," uviedla.



Červenákovi zrel román v hlave viac ako dvanásť rokov a viackrát menil zápletku i žánrové zaradenie. "Spočiatku malo ísť o mysterióznu detektívku s Dobšinským v úlohe vyšetrovateľa a motívmi z jeho rozprávok, najmä tých temnejších. Neskôr som sa začal pohrávať s myšlienkou na dobrodružný príbeh o 'indiana-jonesovskom' hľadaní pokladu, ktorého hrdinom by bol navrátilec z Ameriky, akýsi gemerský pištoľník. Rozhodol som sa, že tieto dva námety spojím do jednej poriadne divokej zmesi a vznikol Zakliaty kláštor," podotkol.



Adam Šarkan po trinástich rokoch v zámorí, kde bojoval vo vojne Severu proti Juhu, mieri naspäť na rodný Gemer. "Jeho sestra Júlia ho prosí o pomoc s pátraním po manželovi. Zeman Henrich Belohorský totiž záhadne zmizol počas hľadania bájneho pokladu červených mníchov niekde v horách za Jelšavou. Stopa vedie aj na faru v neďalekých Drienčanoch, kde sa k výprave pripoja miestny znalec povestí Pavol Dobšinský a jeho pastorkyňa Zuzana Kráľovičová. Cestou vysvitne, že Henrichovo zmiznutie by mohlo súvisieť s nedávnym prepadnutím zásielky peňazí pre správu coburgovského panstva. A čosi vie aj obávaný barón Horváth, ktorý vlastní dom zakázaných potešení a vraj paktuje s pochybnými živlami," priblížila dej najnovšej Červenákovej knihy šéfredaktorka vydavateľstva.