< sekcia Kultúra
Nový boxet predstaví politický aktivizmus Johna Lennona a Yoko Ono
Kolekciu produkuje ich syn Sean Lennon spolu so svojím tímom, ktorý už päťkrát získal cenu Grammy.
Autor TASR
Londýn 18. augusta (TASR) - Newyorské obdobie Johna Lennona a Yoko Ono a ich politický aktivizmus je predmetom pripravovaného rozsiahleho boxetu s názvom Power to the People. Informáciu priniesol magazín NME. Kolekciu produkuje ich syn Sean Lennon spolu so svojím tímom, ktorý už päťkrát získal cenu Grammy.
Boxet bude obsahovať celkovo 123 piesní, z toho 90 doteraz neznámych a dosiaľ nevydaných, a bude zachytávať najpolitickejšiu éru slávneho britsko-japonského páru. Súbor vyjde 10. októbra na značke Capitol/Universal v niekoľkých formátoch vrátane super-deluxe verzie obsahujúcej 12 diskov. Box set obsahuje deväť CD, tri Blu-ray disky s HD zvukom, 204-stranovú knihu, plagát, dve pohľadnice, ako aj repliky vstupeniek či pozvánok na after-party.
Súbor zahŕňa protivojnovú pieseň Give Peace a Chance z roku 1969, ktorú nahrala skupina Plastic Ono Band, až po novú verziu koncertného albumu Some Time in New York City (1972), spoločného projektu Lennona a Ono.
Súčasťou boxetu sú aj koncerty One to One, ktoré sa konali v newyorskej Madison Square Garden - jediné Lennonove koncerty v plnej dĺžke po odchode z The Beatles a zároveň posledné vystúpenia, ktoré John a Yoko spoločne absolvovali. Okrem toho je tu množstvo nevydaných demo-nahrávok, domácich záznamov, jam-sessions, živých produkcií, unikátnych mixov a ďalších materiálov.
Sean Lennon (49) dodáva: „Bol som úplne ohromený, keď som zostavoval túto kolekciu, remixoval koncerty a po prvýkrát počul všetky doteraz nevydané nahrávky z archívu svojich rodičov. Ľudia si možno neuvedomujú, aké je pre mňa výnimočné počuť otca rozprávať alebo ho vidieť.“
Boxet bude obsahovať celkovo 123 piesní, z toho 90 doteraz neznámych a dosiaľ nevydaných, a bude zachytávať najpolitickejšiu éru slávneho britsko-japonského páru. Súbor vyjde 10. októbra na značke Capitol/Universal v niekoľkých formátoch vrátane super-deluxe verzie obsahujúcej 12 diskov. Box set obsahuje deväť CD, tri Blu-ray disky s HD zvukom, 204-stranovú knihu, plagát, dve pohľadnice, ako aj repliky vstupeniek či pozvánok na after-party.
Súbor zahŕňa protivojnovú pieseň Give Peace a Chance z roku 1969, ktorú nahrala skupina Plastic Ono Band, až po novú verziu koncertného albumu Some Time in New York City (1972), spoločného projektu Lennona a Ono.
Súčasťou boxetu sú aj koncerty One to One, ktoré sa konali v newyorskej Madison Square Garden - jediné Lennonove koncerty v plnej dĺžke po odchode z The Beatles a zároveň posledné vystúpenia, ktoré John a Yoko spoločne absolvovali. Okrem toho je tu množstvo nevydaných demo-nahrávok, domácich záznamov, jam-sessions, živých produkcií, unikátnych mixov a ďalších materiálov.
Sean Lennon (49) dodáva: „Bol som úplne ohromený, keď som zostavoval túto kolekciu, remixoval koncerty a po prvýkrát počul všetky doteraz nevydané nahrávky z archívu svojich rodičov. Ľudia si možno neuvedomujú, aké je pre mňa výnimočné počuť otca rozprávať alebo ho vidieť.“