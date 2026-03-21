Nový cyklus Tanec v Aréne predstaví tvorbu M. Heribana a T. Danielisa
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Bratislavské Divadlo Aréna v štúdiu Loft uvedie v nedeľu (22. 3.) o 19.00 h prvý večer nového cyklu Tanec v Aréne, v ktorom otvára svoj program súčasnému tancu. Predstaví dve jeho výrazné slovenské osobnosti - Michala Heribana a Tomáša Danielisa. „Prostredníctvom dvoch rozdielnych, no tematicky prepojených diel ponúknu pohľad na telo ako nositeľa pamäte, identity a skúsenosti,“ približuje divadlo stretnutie oceňovaného tanečného sóla I am Placebo, za ktoré dostal choreograf a tanečník Michal Heriban divadelné ocenenie Dosky, a diela Inner Garden, dueta Tomáša Danielisa s tanečnicou Nikolou Kišacovou.
„Choreografia skúma blízkosť naprieč generáciami, skúsenosťami a perspektívami, ako aj to, čo si ľudia odovzdávajú mimo slov - gestá, ticho, emócie a spôsoby bytia,“ uvádza divadlo k predstaveniu Inner Garden, „intímnej výpovedi o identite, strate a stopách, ktoré v nás druhí zanechávajú“. Podľa Danielisa v ňom môžu diváci vidieť aj poéziu významného slovenského poeta Petra Šuleja, či počuť hudbu Ľubomíra Panáka. „Je o generačnej výmene, pre Niku je to debutujúce predstavenie ako profesionálnej tanečnice, pre mňa je to pravdepodobne jedno z posledných predstavení, ktoré budem tvoriť,“ prezradil na sociálnej sieti tanečník, performer a choreograf.
Súčasťou večera bude dramaturgický úvod a po predstavení diskusia pod vedením Michaely Hučko Paštekovej, teoretičky a publicistky, ktorá sa venuje tanečnému a performatívnemu umeniu.
Na koncepcii nového dramaturgického cyklu sa podieľajú dramaturg tanečného a pohybového divadla Andrej Petrovič, umelecká riaditeľka Saša Sarvašová a Ľubica Krénová, šéfka Divadla Aréna, ktoré sa podľa Sarvašovej snaží novým cyklom posilniť tradíciu multižánrovosti. „Prostredníctvom dramaturgickej línie Tanec v Aréne chce prinavrátiť na scénu tanečné a pohybové umenie, ktoré na pravidelnej báze ponúkne atraktívnu alternatívu k tradičnej tanečnej forme,“ vysvetľuje Sarvašová s tým, že divadlo tak vyplní výraznú medzeru na kultúrnej mape hlavného mesta, stane sa domovom nezávislej tanečnej scény, ktorá bola nútená dlhodobo sa realizovať najmä v menších priestoroch a bez stabilnej inštitucionálnej opory.
Dramaturgie tanečného a pohybového divadla sa zhostil tanečník, choreograf a pedagóg Andrej Petrovič. Prízvukuje, že vo vyspelých krajinách má súčasný tanec pevné miesto a svojou rozmanitosťou výrazne obohacuje každú kultúru. „Na Slovensku je síce prítomný už viac ako tri desaťročia, no stále mu chýba výraznejšia inštitucionálna podpora. O to viac ma teší, že sa Divadlo Aréna rozhodlo vytvoriť koncepciu jeho systematickej prezentácie,“ dodáva dramaturg k novému cyklu, ktorého ambíciou je prebúdzať zvedavosť divákov, ale aj zvyšovať ich porozumenie fenoménu súčasného tanca.
