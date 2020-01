Nový dokumentárny film zobrazuje tradičný život v Liptovských Sliačoch

Liptovské Sliače 24. januára (TASR) – Tradičný život v obci Liptovské Sliače (okres Ružomberok) mapuje nový dokumentárny film s názvom To boli časy. Na projekte niekoľko mesiacov pracovala etnologička Jana Veselovská v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom (LKS) v Liptovskom Mikuláši a kameramanom Miroslavom Ciglianom.



Dokumentárny film pozostáva z fotografií a výpovedí obyvateľov o tradičnom spôsobe života v Liptovských Sliačoch so zameraním na rodinné obyčaje, ako sú krst, prijímanie, birmovka, primície, svadba či pohreb. "Vďaka získaným materiálom z rodinných albumov a archívov, ale aj z archívov RTVS, zobrazuje obec a život v nej v období od 50. po 90. roky minulého storočia," priblížila autorka projektu.



Podľa Veselovskej majú Liptovské Sliače bohatú folklórnu tradíciu. "Tradičný spôsob života v obci bol nesmierne pestrý, no mení sa dôsledkom prirodzených zmien v spoločnosti," uviedla Veselovská. Doplnila, že starý spôsob života majú v súčasnosti v pamäti už len najstarší Liptovskosliačania.



Film je vhodný pre odbornú verejnosť z radov etnológie a histórie, ale aj širokú verejnosť, a najmä lokálne spoločenstvo obce. "Pre verejnosť sme pripravili dve verejné predstavenia počas jedného mesiaca v kultúrnom dome priamo v obci," ozrejmila etnologička.