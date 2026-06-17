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Nový organ slávnostne rozozvučal Katedrálu sv. Víta v Prahe
Pozvanie prijali významní hostia z Česka a Slovenska.
Autor OTS
Bratislava 17. júna (OTS) - Pri slávnostnom uvedení nového svätovítskeho organu v Prahe sa stretli významné osobnosti českého kultúrneho a spoločenského života, predstavitelia cirkvi, umenia, podnikateľskej sféry i donori, ktorí podporili vznik jedinečného hudobného diela. V laviciach sedeli, okrem iných, bývalý prezident ČR Václav Klaus s manželkou Líviou, ministerka financií ČR Alena Schillerová, pražský primátor Bohuslav Svoboda pričom úvodného slova bohoslužby sa ujal režisér Jiří Strach. Pozvanie na túto výnimočnú udalosť získali aj významní hostia zo Slovenska. Medzi nimi bol tiež Milan Fiľo, prezident holdingu ECO-INVESTMENT a.s., ktorý sa dlhodobo angažuje v podpore kultúrnych, vzdelávacích a spoločensky prospešných projektov.
V Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade slávnostne zaznel nový organ, ktorý predstavuje jeden z najvýznamnejších kultúrnych a hudobných projektov posledných rokov v Českej republike. Počas liturgie, ktorú viedol pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, požehnal nový nástroj jeho predchodca Jan Graubner. Súčasťou programu boli diela Antonína Dvořáka, Georga Friedricha Händela, Josepha Haydna a Camilla Saint-Saënsa v sprievode Českej filharmónie.
Foto: ECO-INVESTMENT a.s.
Celkové náklady na výstavbu organu dosiahnu takmer 160 miliónov českých korún. Väčšina finančných prostriedkov bola získaná prostredníctvom verejnej zbierky organizovanej Nadačným fondom Svatovítske varhany. Do projektu sa zapojili tisíce darcov z Českej republiky i zo zahraničia. Predseda správnej rady fondu Vojtěch Mátl uviedol, že nový nástroj vznikol podľa smerníc pre strojné zariadenia, čo si vyžadovalo rozsiahle technické certifikácie a merania. Slávnostný obrad sa inšpiroval ceremóniou pri obnovení organu v parížskej katedrále Notre-Dame. Symbolické „prebudenie k životu“ nového nástroja sprevádzali vystúpenia ôsmich organistov, ktorí prostredníctvom krátkych skladieb predstavili jeho zvukové možnosti.
Foto: ECO-INVESTMENT a.s.
Autorom organu je renomovaný organársky majster Gerhard Grenzing. Nástroj disponuje štyrmi manuálmi, 122 registrami a 5 755 píšťalami. Vďaka svojim parametrom patrí medzi najvýznamnejšie organové diela v Európe a bude slúžiť nielen počas bohoslužieb, ale aj pri koncertných a reprezentatívnych podujatiach. Výstavba nového organu je výsledkom štrnásťročného úsilia odborníkov, podporovateľov a darcov. Myšlienku nového nástroja inicioval v roku 2012 kardinál Dominik Duka, pričom úvahy o novom projekte pre Katedrálu svätého Víta siahajú až do 20. rokov minulého storočia. Projekt sa tak stal symbolom spojenia duchovného dedičstva, moderného umenia a štedrosti tisícov podporovateľov.
V Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade slávnostne zaznel nový organ, ktorý predstavuje jeden z najvýznamnejších kultúrnych a hudobných projektov posledných rokov v Českej republike. Počas liturgie, ktorú viedol pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, požehnal nový nástroj jeho predchodca Jan Graubner. Súčasťou programu boli diela Antonína Dvořáka, Georga Friedricha Händela, Josepha Haydna a Camilla Saint-Saënsa v sprievode Českej filharmónie.
Foto: ECO-INVESTMENT a.s.
Celkové náklady na výstavbu organu dosiahnu takmer 160 miliónov českých korún. Väčšina finančných prostriedkov bola získaná prostredníctvom verejnej zbierky organizovanej Nadačným fondom Svatovítske varhany. Do projektu sa zapojili tisíce darcov z Českej republiky i zo zahraničia. Predseda správnej rady fondu Vojtěch Mátl uviedol, že nový nástroj vznikol podľa smerníc pre strojné zariadenia, čo si vyžadovalo rozsiahle technické certifikácie a merania. Slávnostný obrad sa inšpiroval ceremóniou pri obnovení organu v parížskej katedrále Notre-Dame. Symbolické „prebudenie k životu“ nového nástroja sprevádzali vystúpenia ôsmich organistov, ktorí prostredníctvom krátkych skladieb predstavili jeho zvukové možnosti.
Foto: ECO-INVESTMENT a.s.
Autorom organu je renomovaný organársky majster Gerhard Grenzing. Nástroj disponuje štyrmi manuálmi, 122 registrami a 5 755 píšťalami. Vďaka svojim parametrom patrí medzi najvýznamnejšie organové diela v Európe a bude slúžiť nielen počas bohoslužieb, ale aj pri koncertných a reprezentatívnych podujatiach. Výstavba nového organu je výsledkom štrnásťročného úsilia odborníkov, podporovateľov a darcov. Myšlienku nového nástroja inicioval v roku 2012 kardinál Dominik Duka, pričom úvahy o novom projekte pre Katedrálu svätého Víta siahajú až do 20. rokov minulého storočia. Projekt sa tak stal symbolom spojenia duchovného dedičstva, moderného umenia a štedrosti tisícov podporovateľov.