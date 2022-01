Novým generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie sa stal M. Turner

Bratislava 11. januára (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie (SF) sa stal Marián Turner. Do funkcie ho vymenovala v pondelok (10. 1.) ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Turner nastupuje do SF po takmer pätnásťročnom pôsobení na poste riaditeľa umeleckého súboru Lúčnica. "Marián Turner je zároveň od roku 2014 hlavným dramaturgom a predsedom festivalového výboru music festival Piešťany, druhého najstaršieho hudobného festivalu na Slovensku. Má bohaté umelecké a manažérske skúsenosti," dodala Tolstova.



Nový šéf SF bol v rokoch 1998 – 2006 manažérom orchestrálnych telies Slovenského rozhlasu a vedúcim Sekcie obchodu hudobných telies SRo. "Spolupracoval pri organizácii umeleckých turné viacerých hudobných telies, nahrávkach klasickej, filmovej a modernej hudby pre domáce i medzinárodné spoločnosti, pri organizácii koncertných podujatí a spoločenských projektov s medzinárodnými sólistami z rôznych hudobných žánrov," približuje filharmónia svojho nového generálneho riaditeľa. Dodáva, že spolupracuje s významnými svetovými autormi hudby, osobnosťami z kultúry a spoločnosťami z kinematografickej oblasti. Je autorom scenárov, hudobným dramaturgom programov pre RTVS a spoluautorom odborných článkov i rozhlasových relácií.



"Je pre mňa veľkou cťou, že prichádzam do Slovenskej filharmónie, ktorá je v dobrej kondícii a rád zachovám kontinuitu budovanú prof. Marianom Lapšanským. Verím, že z postu generálneho riaditeľa sa mi podarí formovať modernú hudobnú inštitúciu," uviedol novovymenovaný generálny riaditeľ SF.



Turner sa narodil 5. januára 1968 v Bratislave. Pochádza z rodiny so silným hudobným zázemím. Na bratislavskom konzervatóriu študoval hru na flautu a v štúdiách pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Vzdelanie si doplnil na študijnom pobyte v Bayreuthe a na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Po štúdiách sa stal členom viacerých orchestrov ako Lúčnica, SĽUK, orchester Komornej opery v Bratislave. V rokoch 1989 – 1991 zastával post prvého flautistu Symfonického orchestra Československého rozhlasu a v rokoch 1991 – 1992 bol prvým flautistom orchestra Slovenská filharmónia. Ako umelec a neskôr manažér pôsobil v rokoch 1994 – 1998 v medzinárodnom orchestri United Philharmonic Vienna vo Viedni.