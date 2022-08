Novým riaditeľom Východoslovenského múzea by mal byť D. Béreš

Košice 19. augusta (TASR) – Novým riaditeľom Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach by sa mal stať Dominik Béreš, doterajší vedúci oddelenia kultúry, športu a záujmovej činnosti na miestnom úrade mestskej časti Košice - Západ. Návrh na jeho vymenovanie je súčasťou programu pondelkového (22. 8.) zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK).



Výberové konanie na obsadenie funkcie sa uskutočnilo 20. júla, Béreša odporučila päťčlenná odborná komisia na základe výsledkov písomnej a ústnej časti. Ústna časť bola verejná a vysielaná online prenosom na webovej stránke kraja.



Béreš v minulosti pôsobil aj v Štátnom divadle (ŠD) Košice ako manažér obchodu a marketingu a riaditeľ a manažér baletu. Podľa dôvodovej správy sa do výberového konania prihlásili štyria uchádzači – okrem Béreša Lýdia Babarcsíková, Gabriel Viszlay a Jozef Kušnír. "Výberovým konaním sa overovali odborné znalosti uchádzačov, všeobecný prehľad, tvorivé a analytické myslenie, manažérske predpoklady, verbálny prejav a osobnostné predpoklady na výkon obsadzovanej riadiacej pozície," informoval Úrad KSK.



Návrh predkladá predseda KSK Rastislav Trnka. Funkcie by sa mal Béreš ujať od 5. septembra, pričom nahradí dlhoročného riaditeľa Roberta Polláka, ktorý z postu odišiel ešte v septembri minulého roku. Vedením inštitúcie bol dočasne poverený vedúci umelecko–historického odboru VSM Ivan Havlice.