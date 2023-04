Nu Dance Fest uvádza Yolt, v SNG bude účinkovať aj mačka

Bratislava 14. apríla (TASR) - Medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest pokračuje v piatok v Bratislave predstavením kolektívu Tanečno v spolupráci s talianskym choreografom Manuelom Rondom Yolt – You Only Live Twice, ktoré odkazuje na stratu orientácie vo svete okolo nás.



"Ide o kritiku štrukturálneho systému a čo sa stane, keď sa táto štruktúra stratí. Prepája súčasný tanec a fyzické divadlo, je tam text, hudba slovenskej skladateľky Evy Sajanovej, prepája viacero vecí, ktorými sa súčasné umenie a tanec vyznačuje," priblížil pre TASR predstavenie jeho spolutvorca a tanečník Andrej Štepita. Umelci ho uvedú o 20.00 h v A4 – priestore súčasnej kultúry. Divákom predstavia "fyzické divadlo poukazujúce na mocenské hry a stratu orientácie objavujúce sa vtedy, keď sa vytratia štruktúry, na ktoré sme zvyknutí".



Zakladateľka Nu Dance Festu Petra Fornayová pozýva priaznivcov súčasného tanca aj na performatívnu inštaláciu Maze Incense performerky a choreografky Ioany Mony Popovici, ktorá sa okrem tanca a performatívnych umení venuje aj tvorbe vizuálnych inštalácií. V SNG sa v sobotu (15. 4.) o 16.00 h v jednej z nich predstaví v hlavnej úlohe Anna Linová Caunerová.



"Maze Incense je predstavenie o nude, prokrastinácii, o tom, čo robíme doma, keď nás nikto nevidí a môžeme si dovoliť venovať sa veciam, ktoré nie sú primárne produktívne," približuje Fornayová inštaláciu, ktorá sa venuje "myšlienke transparentnosti a nedostatku pretvárky v známom domácom prostredí, chránenom pred nálepkami iných". V predstavení účinkuje aj mačka. "S čím sme mali trošku problém, museli sme sľúbiť a celej Slovenskej národnej galérii prehlásiť, že mačka bude na obojku a nebude skákať z obrazu na obraz," dodáva riaditeľka festivalu.



Fornayová na ňom uvedie (15. 4.) aj vlastné predstavenie Komplementarita, v ktorom účinkuje šesť tanečníc. Vzniklo z iniciatívy SNG k ikonickému dielu Stana Filka RETROOQS.F. 12 farieb reality, ktorú tvorí 12 obrovských farebných balónov. "Filko kedysi prejavil túžbu vidieť inštaláciu aj spolu s performermi, tanečníkmi alebo hercami," hovorí choreografka. Vlani v decembri napokon spolu so šiestimi tanečníčkami vytvorili 20-minútové veľmi dynamické dielo na techno hudbu. "Zuní celou galériou. Keďže sa to nachádza v premostení, má to ešte aj vizuálny rozmer, ľudia si to môžu užiť aj s výhľadom na Dunaj po predstavení," uzavrela Fornayová.



Festival potrvá do 16. apríla.