Nvotová film Otec natočila tak, aby diváka napojila na hlavného hrdinu

Bratislava 26. júla (TASR) - Príbeh otca, ktorý je presvedčený o tom, že svoje dieťa odviezol do škôlky, malá dcérka však ostala zabudnutá v aute v horúci letný deň, prináša nový film Terezy Nvotovej Otec. Dramatickú snímku, nakrútenú len na pár veľmi dlhých záberov, predstavujú tvorcovia trailerom.



„Pre mňa je jazyk filmu rovnako dôležitý ako samotný príbeh. Nedokázala som si tento film predstaviť v klasickej epizodickej štruktúre, pretože by to podľa mňa bolo ako prehliadať si fotoalbum zo dňa pohrebu. A to nechce vidieť nikto,“ hovorí režisérka a spoluscenáristka diela Nvotová. „Chcela som vytvoriť niečo ako videohru, ale v úplne iných podmienkach, ktoré nás vedú hlbšie do vlastného vnútra. Šlo mi o to, aby sa divák naplno napojil na hlavného hrdinu a kládol si rovnaké otázky ako on,“ vysvetľuje filmárka.



V príbehu inšpirovanom skutočnými udalosťami predstavuje otca (Milan Ondrík), ktorého tragická chyba otrasie jeho milujúcim manželstvom a zanechá ho úplne osamelého. Pod hrozbou väzenia a s pocitom neznesiteľnej viny sa snaží získať späť dôveru svojej ženy (Dominika Morávková) a zachrániť lásku, ktorá ich napriek bolesti stále spája.



„Postupne však prichádza na to, že skutočná vina sa skrýva hlboko v architektúre ľudskej mysle. A práve v tomto uvedomení sa začína črtať krehká cesta k odpusteniu. Môže však láska prežiť aj zlyhanie, ktoré je príliš veľké na odpustenie?“ dodáva k filmu distribučná spoločnosť CinemArt SK, ktorá ho uvedie do kín 11. septembra.



Deň predtým (10. 9.) bude dráma Otec slávnostne otvárať 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch. Svetovú premiéru bude mať na MFF Benátky (27. 8 - 6. 9.), kde bude súťažiť v sekcii orizzonti venovanej súčasným filmovým trendom a mladým talentom medzinárodnej kinematografie.











Trailer filmu Otec: www.youtube.com/watch?v=PPseFn2AQws