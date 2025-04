O bubenícky festival Drumfest Slovakia je veľký záujem

Bratislava/Pezinok 5. apríla (TASR) - Aj tohtoročný festival Drumfest Slovakia v Pezinku púta veľkú pozornosť. „Obe sály domu kultúry, kde sa konajú workshopy i vystúpenia bubeníkov, sú plné, opäť sa tu stretla veľká česko-slovenská bubenícka rodina,“ zreferoval aktuálne dianie na siedmom ročníku festivalu autor projektu a hráč na bicie v skupine Feelme Petter Bittner.



Verí, že každý, kto na festival zavíta, si tu nájde svoje. „Snažím sa postaviť dramaturgiu tak, aby to bolo čo najpestrejšie,“ uviedol, pričom upozornil zároveň aj na novinku jedného z workshopov zameraného na ska a reggae. Najväčšou hviezdou tohtoročného festivalu bude Dirk Verbeuren, bubeník jednej z top metalových skupín sveta Megadeth. „Dostať sem bubeníka Megadeth je malý zázrak a ja som veľmi rád, že sa mi to podarilo. O to viac, ak Dirk dokazuje, že tie najväčšie hviezdy majú v sebe niečo, čo často na Slovensku chýba, a to je pokora,“ dodal Bittner.



Na festivale sa už predstavili Dano Šoltis - Slovák, ktorý pôsobí v Prahe a je predstaviteľom tamojšej mladej jazzovej vlny, rovnako bubeník Polemicu Andrej Juráš. O 18.00 h vystúpil Felix M. Lehrmann, považovaný za jedného z najnahrávanejších bubeníkov v Nemecku. Predstaví sa aj Martin Kukučka - profesionálny hudobník, bubeník, učiteľ hry na bicie nástroje, skladateľ a producent projektu Drumology. Od 20.45 h sa začína vystúpenie Dirka Verbeurena.



Počas festivalu je vo foyer pezinského domu kultúry výstava bubnov a činelov s možnosťou vyskúšať si nástroje. Taktiež sa uskutoční prehliadka hry mladých hráčov do 15 rokov Drum Kids. „Už tradičná minúta potlesku, ktorou si účastníci festivalu pripomínajú zosnulých bubeníkov, bude venovaná Johnovi Blackwellovi,“ dodal organizátor festivalu Petter Bittner.



Podujatie pre milovníkov bicích nástrojov tradične pripravuje občianske združenie P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo) v spolupráci s mestom Pezinok, Malokarpatskou komunitnou nadáciou REVIA a ďalšími partnermi.