O Ceny Anděl 2025 sa uchádza 47 nominovaných interpretov a skupín
Ceny Anděl udeľuje každoročne od roku 1991 Česká hudobná akadémia. Od roku 1995 sú vyhlasované ČNS IFPI a od roku 1997 ich symbolizuje soška anjela so šalmajom od sochára Jaroslava Rónu.
Autor TASR
Praha/Bratislava 10. apríla (TASR) - Křižíkův pavilon v areáli Výstaviště Praha bude v sobotu večer (11. 4.) miestom vyhlásenia držiteľov výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca - Cola 2025. Sošku anjela si prevezmú interpreti v 15 kategóriách, jednou z nich je najlepší slovenský album.
Česká hudobná akadémia rozhodla v treťom hlasovacom kole o nomináciách na Ceny Anděl. Tri šance na výhru majú pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal., s dvoma nomináciami im sekundujú Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou alebo Dorota Barová. Moderátormi večera budú Libor Bouček a Martin Mikyska.
V kategórii slovenský album je nominovaná trojica Adam Ďurica s albumom Adam, skupina Peter Bič Project s albumom Stále ťa má niekto rád a Richard Müller so skupinou Banket a ich album Slovenská strela.
Ceny Anděl udeľuje každoročne od roku 1991 Česká hudobná akadémia. Od roku 1995 sú vyhlasované ČNS IFPI a od roku 1997 ich symbolizuje soška anjela so šalmajom od sochára Jaroslava Rónu.
Laureátmi ocenenia v uplynulom ročníku boli Vladimír Mišík, Pam Rabbit, Monkey Business, Kateřina Marie Tichá, Ewa Farna, Annet X a skupina Para, do siene slávy uviedli Ivana Mládka.
Česká hudobná akadémia rozhodla v treťom hlasovacom kole o nomináciách na Ceny Anděl. Tri šance na výhru majú pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal., s dvoma nomináciami im sekundujú Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou alebo Dorota Barová. Moderátormi večera budú Libor Bouček a Martin Mikyska.
V kategórii slovenský album je nominovaná trojica Adam Ďurica s albumom Adam, skupina Peter Bič Project s albumom Stále ťa má niekto rád a Richard Müller so skupinou Banket a ich album Slovenská strela.
Ceny Anděl udeľuje každoročne od roku 1991 Česká hudobná akadémia. Od roku 1995 sú vyhlasované ČNS IFPI a od roku 1997 ich symbolizuje soška anjela so šalmajom od sochára Jaroslava Rónu.
Laureátmi ocenenia v uplynulom ročníku boli Vladimír Mišík, Pam Rabbit, Monkey Business, Kateřina Marie Tichá, Ewa Farna, Annet X a skupina Para, do siene slávy uviedli Ivana Mládka.