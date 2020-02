O. Laubert dáva život predmetom, ktoré už stratili význam

Bratislava 6. februára (TASR) - Výstavu Otis Laubert - Z dopravy som ľavý otvorili v stredu (5. 2.) v Staromestskej Galérii Zichy v Bratislave. Súčasný slovenský výtvarník s výrazným prejavom na nej prezentuje svoje objekty a koláže skladané z rozmanitých predmetov, ktoré nás v každodennom živote obklopujú.



"Koncepciou tejto výstavy je predstaviť predovšetkým diela, ktoré sú buď nové, doposiaľ nevystavené alebo diela, ktoré boli vystavené mimo Bratislavy, čiže sú neznáme bratislavskému publiku," povedala pre TASR kurátorka výstavy Annamária Juhásová.



Otis Laubert (1946) je oficiálne súčasťou slovenskej výtvarnej scény od 90. rokov. Pre jeho diela plné prekvapení, humoru, ale aj zmyslu pre krásu je typická hravosť. "Predtým tvoril v súkromí, pretože jeho tvorba nebola v súlade so socialistickou ideológiou," dodala k vizuálnemu umelcovi, ktorý patrí do výtvarnej skupiny A-R. Je známy prácou s bežnými predmetmi, ktoré už stratili svoj pôvodný význam, dáva im nový život. Pravidelne vystavuje v slovenských a českých galériách, zúčastnil sa na mnohých sympóziách a kolektívnych výstavách v zahraničí.



Aktuálna výstava predstavuje tvorbu posledného obdobia a ukazuje, čo sa môže stať, keď sa na svet obyčajných vecí pozerá neobyčajným spôsobom. Návštevníci môžu obdivovať Laubertove hravé objekty, asambláže, reliéfne obrazy, koláže. Pozornosť púta napríklad dielo "Dámske šaty, pánsky vzor" - figurína s extravagantnými šatami vytvorenými z pánskych kravát, či dielo "Toto sme našli v Dänikenovom byte, keď sa vrátil od nich" - mapu Slovenskej republiky, na ktorej sú všetky mestá premenované nezmyselným jazykom. "Je to narážka na pseudohistorika Dänikena, ktorý vysvetľuje dôležité udalosti v histórii ľudstva vplyvom mimozemskej civilizácie," vysvetlila kurátorka výstavy, na ktorej nechýba ani dielo s názvom "Vlastním jedinú pravú španielku". Ide o klasickú gitaru, tzv. španielku, s rezonančným otvorom v tvare Španielska.



"Je tu približne 60 diel, z toho asi polovicu tvoria dve rozsiahle série - séria váz a séria dopravných značiek," objasnila Juhásová. Nová séria premyslených dopravných kompozícií a abstrakcií predstavuje umelcovu prácu s výtvarnými prvkami, ktoré sa nachádzajú na dopravných značkách. Laubert z nich vytvára nové významy, kombinuje tiež reprodukcie umeleckých diel so symbolmi dopravných značiek a vytvára vtipné myšlienky.



Výstava potrvá do 28. februára.