Bratislava 24. novembra (TASR) - O ocenenie Roma Spirit 2024 sa uchádza 21 finalistov v siedmich kategóriách. Mená laureátov budú vyhlásené počas nedeľného slávnostného galavečera. TASR o tom informovala Barbora Haviarová z Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC).



V kategórii Mimovládna organizácia je nominovaná nezisková organizácia Alternatíva - Centrum nezávislého života z Lučenca, ktorá podporuje mladých ľudí so znevýhodnením pri prechode do aktívneho života, občianske združenie Gaštanový koník zo Sniny za systematickú prácu v oblasti ranej starostlivosti a Potravinová banka Slovenska, ktorá zabezpečuje distribúciu potravín pre ľudí v núdzi.



V kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ sa o cenenie uchádza spoločnosť Deaf Group z Veľkého Krtíša, ktorá zamestnáva osoby so znevýhodnením, podnikateľ Dušan Deme, ktorý aktívne pomáha dlhodobo nezamestnaným a Základná škola Zlaté Klasy, ktorá vytvára inkluzívne prostredie podporujúce vzdelávanie a spoluprácu.



V kategórii Obec a mesto sú nominované obce Kesovce, Bôrka a Budimír. V kategórii Médiá do finálovej trojky postúpila Zuzana Uhalová s projektom Ars Povertica, ktorý upriamuje pozornosť na vzdelávanie detí z marginalizovaných komunít, Tomáš Csicsó za popularizovanie dôležitých tém prostredníctvom videokanála Rovnaký meter a Základná škola Drienovec s projektom školskej televízie VIP TV Drienovec.



Medzi osobnosťami je nominovaná sociálna pracovníčka Annamária Kaločaiová, etnológ René Lužica a očný lekár Ján Deme. V oblasti kultúry získalo nomináciu na ocenenie hudobné zoskupenie Trio Patkolo za album Astor Piazzolla, múzejníčka a etnologička Oľga Bodorová a módna dizajnérka Monika Vontszemüová.



V kategórii Čin roka sú za boj za spravodlivosť pre nedobrovoľne sterilizované ženy nominované aktivistky z Jarovníc a Hermanoviec, za vybudovanie komunitného priestoru pre deti v Huncovciach Ján Polhoš a za nezištnú pomoc a starostlivosť o súrodencov s neľahkým osudom Daniela Bernatová.



O laureátoch rozhodne medzinárodná odborná porota. Záznam slávnostného galavečera odvysiela STVR na Dvojke 5. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.



Roma Spirit 2024 vyhlasujú ACEC, STVR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta SR Petra Pellegriniho a verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.