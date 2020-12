O Oscara sa uchádza aj slovenský animák SH_T HAPPENS

Bratislava 3. decembra (TASR) - Slovensko ma ambíciu reprezentovať na Oscaroch ďalší film. Po snímke Správa, ktorú nominovala na prestížne ocenenie Americkej filmovej a televíznej akadémie (AMPAS) v kategórii najlepší medzinárodný film Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), sa do súboja o slávnu sošku kvalifikoval aj film SH_T HAPPENS. Slovenský animák režisérov Michaely Mihályovej a Davida Štumpfa vstupuje do súboja o Oscara a rovnako sa uchádza o ocenenie Francúzskej filmovej akadémie César. TASR o tom informoval producent Peter Badač.



Ďalej potvrdil, že film splnil všetky podmienky, ktoré AMPAS stanovuje pre kvalifikovanie filmu do kategórie najlepší krátkometrážny film. Nominácie do top 10 na ceny Americkej filmovej akadémie vyhlásia vo februári 2021 a o víťazovi sa rozhodne 25. apríla v Los Angeles. Naposledy sa o toto ocenenie uchádzal slovenský film Šarkan, ktorý však do top 10 nepostúpil.



Film SH_T HAPPENS sa zároveň kvalifikoval medzi 12 najlepších krátkych animovaných filmov a bude sa uchádzať aj o ocenenie francúzskej akadémie César. Odovzdávanie týchto cien sa uskutoční vo februári.



Snímku slovenských tvorcov, ktorá vznikla v koprodukcii s Českou republikou a Francúzskom, na výrobe sa podieľala aj medzinárodná stanica Arte, uviedli vo svetovej premiére na festivale v Benátkach v roku 2019. V americkej premiére ju ako prvý slovenský animovaný film premietli na festivale Sundance v USA. "Od premiéry bol uvedený na viac ako 100 festivaloch a získal 14 ocenení," dodal producent animáku, ktorý si slovenskí diváci môžu momentálne pozrieť v kinách ako predfilm k poľskej dráme Corpus Christi.