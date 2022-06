O smrti je dôležité rozprávať sa, upozorňujú odborníci

Bratislava 25. júna (TASR) - O smrti je dôležité rozprávať sa, no v spoločnosti je to stále tabu. Uviedli to odborníci na paliatívnu medicínu po premietaní dokumentu Jednotka intenzívniho života. Ten mapoval tri roky na oddelení paliatívnej starostlivosti.



Diskusia o téme zomierania sa uskutočnila v piatok (24. 6.) v bratislavskom kine Lumiére. "Verejnosti sme chceli spoločne priniesť odbornú debatu o konci života, ktorá sa bytostne dotýka každého z nás," priblížila prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie a predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Deťom s rakovinou Alexandra Kolenová.



Odborníci poukázali na dôležitosť paliatívnej medicíny. Tá si podľa primárky paliatívneho oddelenia z Národného onkologického ústavu v Bratislave Andrey Škrípekovej vyžaduje kreatívny aktívny prístup. "Paliatíva používa komunikáciu ako jeden z nástrojov podobných chirurgovmu nožu," skonštatovala.



V tejto súvislosti poukázal primár Kliniky paliatívnej medicíny 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe Ondřej Kopecký na to, že rola paliatívnej starostlivosti a zdravotníckeho personálu sa postupne mení. "K sprevádzaniu v záverečnom období života sa pridáva už aj zaistenie komfortu pacienta a jeho rodiny v rôznych rovinách – medicínskej, psychologickej, spirituálnej a sociálnej," ozrejmil.



Film režisérky Adély Komrzý, ktorá sa tiež na diskusii zúčastnila, sa venuje téme paliatívnej starostlivosti. Dokument získal ocenenie Český lev, Cenu českej filmovej kritiky a dve ceny na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary.