O. Šoth: R. Nurejev zanechal veľký odkaz tanečnému umeniu

Bratislava 4. februára (TASR) – Scénický obraz umelca rebela, sexidolu, ktorého sláva bola porovnateľná so slávou rokenrolových hviezd, ponúkne v sobotu v Slovenskom národnom divadle (SND) inscenácia Nureyev z produkcie Baletu Štátneho divadla Košice. Životný príbeh najznámejšieho emigranta z bývalého Sovietskeho zväzu, tanečníka a choreografa Rudolfa Nurejeva (1938 – 1993) oživil Ondrej Šoth.



"Divák uvidí predstavenie o človeku, ktorý mal veľmi ťažké detstvo. Ťažkým spôsobom života dospel do svetovej slávy, kariéry, kde čím je starší, tým viac a viac je sám, až na konci umiera sám, ešte aj okradnutý najbližšou rodinou a ponížený spoločnosťou," povedal pre TASR Šoth, autor choreograficko-režijnej koncepcie inscenácie, ktorou vzdáva hold tanečnému umeniu a najslávnejšiemu tanečníkovi 20. storočia.



Balet Nureyev označil za príbeh o neslobode, výpoveď o talentovanom umelcovi, ktorý pre umeleckú i politickú neslobodu musel emigrovať a bol "vykorenený zo života". "Zomiera sám vo svojej genialite a zanechal veľký odkaz tanečnému umeniu," podčiarkol Šoth. Baletná freska je založená na postave starého umierajúceho tanečníka, ktorý si spomína na najdôležitejšie okamihy svojho života. Aj na turné v Paríži, počas ktorého ako 23-ročný umelec utiekol na Západ. Nechýbajú spomienky na ľudí, ktorí zohrali v živote Nurejeva dôležitú rolu.



"To nie je životopis, ale som presvedčená, že ľudia budú chápať, v akom životnom rozpoložení sa postava, o ktorej sme inscenáciu urobili, nachádza, čo cíti, kde je a čo sa s ňou deje," komentuje balet jeho spoluautorka a dramaturgička Zuzana Mistríková. "Bolo pre nás dôležité nie porozprávať Nurejevov životopis, ale porozprávať, čo sa pravdepodobne dialo vo vnútri človeka, ktorý sa takýmto spôsobom stal ikonou," dodala.



V hlavnej úlohe príbehu o legendárnom umelcovi, ktorý "zmenil nazeranie na mužský klasický balet a zaujal svojou túžbou po slobode", sa predstaví Roman Lazík, dlhoročný prvý sólista Viedenského štátneho baletu.



Uvedenie Nureyeva z produkcie Štátneho divadla Košice v SND otvára výmennú spoluprácu baletných predstavení medzi divadlami. Baletný súbor našej prvej scény sa v apríli predstaví v Košiciach.