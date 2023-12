O tom, čo sa fotografom nepodarilo zachytiť, vznikla inscenácia

Trenčín 3. decembra (TASR) - Skúsenosti slovenských fotografov s tým, čo sa im nepodarilo zachytiť, pretavili do autorskej divadelnej inscenácie s názvom Nefotografie. Divadlo K ju v sobotu (2. 12.) večer uviedlo v trenčianskom kultúrnom centre For Maat.



"Nefotografie sú participatívnym projektom divadla so slovenskými fotografmi. Tí pre novú inscenáciu napísali originálne texty o tom, čo nezachytili. Ide o spomienky na životné udalosti alebo niečo, čo formovalo ich pohľad na svet," uviedla pre TASR režisérka a iniciátorka projektu Mária Piatriková. Ako podklad inscenácie poslúžilo 50 zozbieraných textov. Sú medzi nimi eseje, anekdoty či poézia. Texty sú podľa režisérky príkladom toho, ako rôznorodo sa dá pristúpiť k fotografii.



Autorská hra spracováva spomienky, obrazy a koncepty a pretvára ich do iných médií. Podľa Piatrikovej ide o tvar na pomedzí inštalácie a performancie, čo je druh akčného umenia. "Bola pre nás výzva, ako reagovať na toto médium. Pomohlo nám, že sme nepoužili žiadnu fotografiu," priblížila. V predstavení sa vôbec nenarába s fotkou, pracuje sa s papiermi, vajíčkami, káblami, videom alebo so spätným projektorom. "Snažíme sa o fotografii premýšľať cez iné médium," vysvetlila.



Sobotňajšie uvedenie hry si pozrel aj jeden z autorov textov, fotograf Peter Marek. Zhodnotil, že so stvárnením je spokojný. Prekvapením pre neho bola rôznorodosť jednotlivých textov. "Tak, ako ľudia rôzne fotia, tak aj rôzne píšu. Tým, ktorým rozumiem, keď fotia, rozumiem aj keď píšu, a naopak. Sú fotografi, ktorým nerozumiem, prečo fotia tak, ako fotia, a píšu takisto. Pre mňa nezrozumiteľne," poznamenal.



Súčasťou projektu Nefotografie bude aj publikácia, ktorú Piatriková v súčasnosti dopĺňa o texty ďalších autorov.