O zmenách bude rezort kultúry s pamiatkarmi diskutovať

Bratislava 14. februára (TASR) - Zástupcovia ministerstva kultúry sa tento týždeň stretnú s predstaviteľmi Pamiatkového úradu (PÚ) SR a krajských pamiatkových úradov (KPÚ). Diskutovať budú o návrhu na zmenu pamiatkových úradov na špeciálne stavebné úrady. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu kultúry Zuzana Viciaňová. Reagovala tak aj na utorkovú (15. 2.) protestnú akciu, počas ktorej o 19.00 h na Slovensku pozhasínajú viaceré ikonické pamiatky.



Ministerstvo deklaruje, že veľkú väčšinu pripomienok Pamiatkového úradu SR spracovalo a presadzovalo v procese tvorby zákona. Novela podľa rezortu počíta aj so zvýšením kapacít zamestnancov a potrebných finančných prostriedkov. "Zástupcovia ministerstva vysvetlili zámer predloženého zákona pamiatkovej rade a v diskusii budú pokračovať na stretnutí so zástupcami PÚ SR a KPÚ, ktoré sa bude konať tento týždeň," uviedla Viciaňová.



Zákon o ochrane pamiatkového fondu sa podľa jej slov bude vo väzbe na stavebný zákon novelizovať. Pamiatkové úrady tak budú môcť participovať na nastavení celého procesu. "Tak, aby bolo jasné, transparentné a jednoduché pre vlastníka pamiatky," podotkla hovorkyňa. Výhrady PÚ SR podľa ministerstva smerujú najmä k údajnému zvýšeniu návštev občanov stavebných úradov v stavebnom konaní. Rezort však pripomína, že PÚ SR má v prvom rade chrániť pamiatkový fond cez svoje rozhodnutia, ktoré sú už v súčasnosti vedené v správnom konaní.



"Navrhovaný zákon o výstavbe nijako nezasahuje alebo nezhoršuje podmienky na to, aby pamiatkové úrady poskytovali odbornú pomoc pri obnove pamiatok, naopak, ich zodpovednosť sa posilňuje. Z pohľadu ochrany pamiatkového fondu navrhovaná reforma prináša výrazné zlepšenie pri ochrane pamiatok a budúcnosti kultúrneho dedičstva," uviedla Viciaňová.



Ako tvrdí, navrhovaná reforma má priniesť transparentnejšie procesy, aj preto je postavená na princípe jedného konania o stavebnom zámere. Obdobne sa navrhuje aj zlúčenie konania o posúdení vplyvov na životné prostredie a konania o stavebnom zámere. "Zlúčením procesov sa predpokladá zvýšená možnosť ochrany pamiatkových hodnôt," spresnili z ministerstva.



Zároveň upozornili aj na výberové konanie na miesto generálneho riaditeľa PÚ SR. Je podľa rezortu v jeho kompetencii upraviť vnútorné procesy na PÚ SR v zhode s pripravovanými zákonmi tak, aby boli nové personálne kapacity využité na nové povoľovacie procesy a odborní pracovníci špecializovaní na oblasť pamiatkovej starostlivosti využití len na odborné činnosti. "Súčinnosť týchto organizačných zložiek prinesie zvýšenie efektivity procesu, ako aj posilnenie kompetencií pamiatkarov v rozhodovacom procese," poznamenala hovorkyňa.



Pozhasínaním ikonických pamiatok po celom Slovensku chcú v utorok večer vyjadriť pamiatkari, správcovia hradov či vlastníci a správcovia pamiatok nespokojnosť s novelou zákona o výstavbe. Tá ráta s návrhom zmeny KPÚ a PÚ SR na špeciálny stavebný úrad pre národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a územia svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.